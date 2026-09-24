Confirma IMSS presencia de bacteria en cuatro bebés fallecidos

Autoridades aclararon que aún no existe evidencia concluyente para establecer que el microorganismo haya sido la causa directa de los decesos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que cuatro de los cinco menores que perdieron la vida presentaron la bacteria asociada al brote detectado en el Hospital General de Zona No. 1 de Durango.

Sin embargo, las autoridades aclararon que aún no existe evidencia concluyente para establecer que el microorganismo haya sido la causa directa de los decesos.

Durante la presentación de los avances de la investigación, la doctora Adriana Toriz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS a nivel federal, detalló que entre el 1 y el 19 de septiembre fueron atendidos 11 recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), todos con cuadros clínicos graves que requerían cuidados intensivos especializados.

De ese grupo, seis bebés fueron dados de alta y actualmente permanecen con sus familias, sin que se detectara la presencia de la bacteria en ninguno de ellos.

En contraste, de los cinco recién nacidos fallecidos entre el 15 y el 19 de septiembre, cuatro dieron positivo al microorganismo bajo investigación, mientras que en el quinto caso los análisis no identificaron la bacteria.

Las autoridades sanitarias subrayaron que la sola detección del agente infeccioso no permite atribuir automáticamente las muertes a dicha causa, por lo que continúan los estudios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio para esclarecer cada caso de manera individual.

El IMSS explicó que la investigación es desarrollada de manera conjunta con la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y especialistas en epidemiología, quienes revisan expedientes médicos, protocolos de atención, condiciones hospitalarias y posibles factores asociados a los fallecimientos.

Como parte de las medidas de contención implementadas desde el inicio del caso, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales permanece cerrada a nuevos ingresos, además de que se realizaron labores de limpieza y desinfección exhaustivas, aislamiento de casos, vigilancia epidemiológica y toma de cultivos de seguimiento.

De acuerdo con el instituto, hasta el momento no se han detectado nuevos pacientes sospechosos ni se ha identificado la presencia de la bacteria en otras áreas del hospital.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se mantienen las investigaciones para determinar las causas de lo ocurrido y señaló que existe contacto permanente con las familias de los menores afectados.

Las autoridades sanitarias reiteraron que los resultados definitivos de las investigaciones serán dados a conocer una vez concluidos los análisis correspondientes y que la información será comunicada primero a los familiares de las víctimas.

Mientras tanto, el IMSS insistió en que aún no puede establecerse una causa definitiva de muerte para los cinco recién nacidos y que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.