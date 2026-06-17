Confirma Harfuch alianza entre CJNG y Los Chapitos

Según explicó el titular de la SSPC, el CJNG habría decidido respaldar a Los Chapitos durante el conflicto interno que enfrenta el Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que existió una alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una facción de Los Chapitos que opera en el estado de Sinaloa. La revelación fue realizada durante una conferencia de prensa en la que el funcionario detalló la relación que mantuvieron ambos grupos criminales.

De acuerdo con García Harfuch, el CJNG aportó recursos económicos y sicarios para fortalecer las operaciones de una facción de Los Chapitos en el sur de Sinaloa, en medio de la disputa que mantienen con Los Mayos por el control de distintas zonas de la entidad.

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El funcionario señaló que los recursos y el personal enviado por el grupo criminal ayudaban a reforzar la capacidad operativa de dicha facción en una de las regiones donde se concentra la confrontación entre grupos rivales.

Las declaraciones representan uno de los reconocimientos más directos por parte del Gobierno federal sobre la existencia de vínculos entre ambas organizaciones delictivas.

¿Por qué terminó la relación?

García Harfuch aseguró que la conexión entre el CJNG y Los Chapitos estaba vinculada directamente con Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", identificado como líder de la organización jalisciense.

De acuerdo con el secretario, la alianza dejó de operar tras la muerte de Oseguera Cervantes, ocurrida el 22 de febrero de 2026.

El funcionario indicó que actualmente no existen indicios que permitan confirmar la continuidad de esa relación entre ambos grupos criminales, aunque aclaró que las autoridades tampoco descartan completamente esa posibilidad.

La DEA ya había señalado una alianza

La existencia de vínculos entre el CJNG y Los Chapitos fue mencionada previamente en el informe "National Drug Threat Assessment 2025" de la DEA, donde se señalaba que ambas organizaciones mantenían una alianza para fortalecer el tráfico de drogas hacia el norte del continente.

Sin embargo, García Harfuch había rechazado esa versión en ocasiones anteriores. Ahora, las autoridades mexicanas reconocen que sí existió una colaboración entre ambos grupos, aunque sostienen que no cuentan con evidencia que demuestre que continúa vigente.