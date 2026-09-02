Confirma gobierno abatimiento del 'R5' durante operativo

Un operativo de precisión realizado en el municipio de Tocumbo, Michoacán, terminó con la muerte de Luis Enrique “N”, alias “El Güicho” o “R5”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes y señalado como principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate de la región.

La información fue dada a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien explicó que la acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central , elementos de @Defensamx y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Michoacán, realizaron un operativo en Tocumbo, donde integrantes de un grupo criminal agredieron con disparos… pic.twitter.com/BFeazsZqS1 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 1, 2026

De acuerdo con el reporte, la noche del 30 de agosto de 2026, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, con apoyo de autoridades federales y estatales, llevó a cabo una operación en la ranchería Rodeo del Pinal, en Tocumbo, con el objetivo de detener a Luis Enrique “N”.

Durante el despliegue, integrantes de un grupo criminal atacaron con armas de fuego al personal militar. Ante la agresión, los elementos repelieron el ataque.

Como resultado del enfrentamiento, dos agresores murieron en el lugar: Luis Enrique “N”, conocido como “El Güicho” o “R5”, y uno de sus acompañantes.

“El Güicho” encabezaba el Cártel de Los Reyes

Las autoridades señalaron que Luis Enrique “N” había asumido el control del Cártel de Los Reyes después de la detención de Alfonso “N”, alias “Poncho” o “Quiringua”, ocurrida el pasado 1 de agosto en el municipio de Los Reyes de Salgado.

El fallecido era señalado como el principal coordinador de las actividades de extorsión contra productores de aguacate en la zona de Los Reyes, Michoacán.

Además, las autoridades indicaron que mantenía vínculos con Juan José “N”, alias “El Abuelo”, identificado como jefe del Cártel de Tepalcatepec, organización con presencia en la misma entidad.

Estados Unidos ofrecía recompensa de 3 millones de dólares

Luis Enrique “N” contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos. El Departamento de Estado estadounidense había establecido una recompensa de tres millones de dólares por información que permitiera localizarlo y detenerlo.

Según el informe, dicha recompensa estaba relacionada con señalamientos por tráfico de drogas y tráfico de armas hacia México.

Aseguran armas y una cuatrimoto

Tras el enfrentamiento, las autoridades aseguraron diversos indicios en el sitio donde ocurrió el operativo. Entre lo decomisado se encuentran:

Dos fusiles automáticos.

Cartuchos de diversos calibres.

Cargadores de diversos calibres.

Una cuatrimoto.

Los cuerpos de los fallecidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

El Gabinete de Seguridad informó que continuará con acciones coordinadas para combatir la extorsión en Michoacán, debilitar a las organizaciones criminales y proteger a los sectores productivos de la entidad.