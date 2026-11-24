Godoy sostuvo que México desarrolla sus propias pesquisas y que todavía no ha recibido una solicitud formal de extradición acompañada de las pruebas necesarias

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta su investigación contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico.

La fiscal Ernestina Godoy confirmó que los señalados ya fueron citados a declarar, pero no detalló los resultados de las diligencias.

Tras reunirse con legisladores en la Cámara de Diputados este lunes 23 de noviembre, Godoy sostuvo que México desarrolla sus propias pesquisas y que todavía no ha recibido una solicitud formal de extradición acompañada de las pruebas necesarias.

“La Fiscalía abrió su propia investigación y estamos investigando a los diez servidores públicos que, como ustedes saben, fueron ya citados por la FGR y estamos avanzando en la investigación”, declaró.

¿Quiénes son los diez señalados por Estados Unidos?

El caso se remonta al 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia estadounidense anunció una acusación contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por delitos de narcotráfico y armas.

La relación oficial incluye a las siguientes personas, con los cargos que las autoridades estadounidenses identificaron al presentar la acusación:

Rubén Rocha Moya: entonces gobernador de Sinaloa.

entonces gobernador de Sinaloa. Enrique Inzunza Cázarez: senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa.

senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. Enrique Díaz Vega: exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Dámaso Castro Zaavedra: vicefiscal general de Sinaloa.

vicefiscal general de Sinaloa. Marco Antonio Almanza Avilés: exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal.

exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal. Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”: exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal.

exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal. Gerardo Mérida Sánchez: exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.

exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa. Juan de Dios Gámez Mendívil: entonces alcalde de Culiacán.

entonces alcalde de Culiacán. Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”: exmando de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán.

Según la acusación estadounidense, los involucrados habrían colaborado con Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político. Los señalamientos están sujetos a los procedimientos judiciales correspondientes y no constituyen una sentencia.

Godoy no precisó qué información aportaron los citados, cuáles son las líneas de investigación ni si existen elementos para llevar el expediente ante un juez.

FGR espera documentación para una eventual extradición

La fiscal distinguió el avance de la investigación mexicana del procedimiento necesario para una posible entrega de los señalados a Estados Unidos. Explicó que Washington aún debe presentar la petición formal con su respaldo probatorio.

“Por el momento no hemos recibido esa solicitud con las pruebas necesarias para trabajar el tema de extradición, estamos esperando”, señaló.

El antecedente es una solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición, un trámite distinto de la petición formal de entrega. La ausencia de esta última no implica que las diligencias de la FGR se hayan cerrado.

Otros dos acusados, los exsecretarios estatales Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, se entregaron a las autoridades estadounidenses.

Un expediente con repercusiones políticas y diplomáticas

Después de conocerse la acusación, Rocha Moya solicitó licencia en mayo y compareció ante la Fiscalía mexicana, mientras rechazaba los señalamientos. En agosto regresó brevemente a sus funciones y volvió a separarse del cargo; las autoridades federales mantuvieron abiertas las investigaciones.

El expediente también generó diferencias entre ambos gobiernos. México cuestionó la difusión pública de las acusaciones y sostuvo que cualquier actuación debe estar respaldada por pruebas suficientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no se protegerá a ninguna persona si existen elementos contundentes, al tiempo que ha rechazado las injerencias extranjeras.