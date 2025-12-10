Confirma atentado contra subsecretario de Seguridad en Colima

Autoridades informaron que aunque el titular de la dependencia resultó herido, su estado de salud se reporta como estable

El Gobierno de Colima aseguró que el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Heriberto Morentín Ramírez, fue víctima de un atentado la mañana de este martes, en el municipio de Colima.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que el funcionario se trasladaba hacia la dependencia cuando sucedió esta agresión armada.

A través de este comunicado, el Gobierno Estatal afirmó que la Fiscalía General del Estado trabaja en el lugar de los hechos para recopilar los indicios correspondientes.

"Las personas que encabezamos e integramos las corporaciones e instituciones con asiento en la Mesa de Coordinación Estatal condenamos el atentado, manifestamos nuestras consideraciones hacia el funcionario afectado y a sus familiares en estos momentos difíciles; asimismo, de inmediato estamos ya colaborando de manera coordinada con la FGE en la investigación correspondiente para identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables del mismo" expresó.

Se reportó que aunque el titular de la dependencia resultó herido por dicho ataque armado, se encuentra estable.