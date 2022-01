Confirma AMLO que López-Gatell dio negativo a Covid-19

El subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell. Foto: EFE / ARCHIVO

Por: Luz Camacho

enero, 05, 2022 08:37

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio negativo a la prueba de Covid-19 que se realizó luego de que ayer tuviera que abandonar la conferencia mañanera debido al malestar que presentaba.

En la conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que López-Gatell sólo tiene "una gripe, un catarro común".

Indicó que aunque la variante Ómicron está afectando mucho, "afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante de todo, es que no hay fallecimientos, hay que cuidarse, es la temporada, hay mucho frío, es una temporada de enfermedades respiratorias y hay que cuidarse", manifestó.