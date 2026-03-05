Conductor saca un arma de fuego tras altercado vial en la CDMX

Autoridades capitalinas identificaron como Francisco Maguey Ocampo al hombre que descendió armado y disparó contra el conductor de la camioneta

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un automovilista fue captado en video realizando disparos o amenazando con accionar un arma en plena vialidad luego de que presuntamente le cerró el paso a una camioneta en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

El conductor señalado circulaba en un automóvil con placas del estado de Morelos. El momento fue grabado por el afectado y difundido en redes sociales, generando indignación.

Autoridades capitalinas identificaron como Francisco Maguey Ocampo al hombre que descendió armado y "disparó" contra el conductor de la camioneta en esta zona de alta circulación.

¿Fue detenido tras la agresión en Santa Fe en 2026?

Las autoridades no han confirmado públicamente su captura por estos hechos recientes, por lo que continúa la búsqueda para esclarecer su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina mantienen abiertas las investigaciones correspondientes.

Antecedente en Estado de México en 2025

Reportes indican que no sería la primera vez que el conductor protagoniza un hecho de violencia vial. En 2025 habría disparado contra otro automovilista en el Estado de México, presuntamente utilizando el mismo vehículo.

En ese caso fue detenido por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, aunque no se han detallado públicamente las resoluciones judiciales posteriores.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía que cuente con información sobre su paradero a comunicarse con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.