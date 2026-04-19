Conductor pierde el control y se impacta contra unos yates

El momento del accidente fue captado por cámaras cerca del bulevar Manuel Ávila Camacho en Veracruz, y debido a lo aparotoso que luce generó miles de reacciones

Una camioneta cayó al mar en la zona del club de yates en el puerto de Veracruz, luego de que el conductor perdiera el control mientras circulaba sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, en dirección de Boca del Río hacia la ciudad.

El incidente, registrado la madrugada de este sábado, generó movilización de testigos y cuerpos de apoyo, aunque no se reportaron personas lesionadas, de acuerdo con los primeros informes.

Conductor logra salir por su cuenta

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la unidad se desvía y cae al mar, causando alarma entre personas que se encontraban en el lugar.

En las imágenes también se observa que el conductor logró salir rápidamente del vehículo y nadar hasta el muelle, donde caminó sin aparentes lesiones tras el incidente.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer su identidad ni si recibió atención médica posterior.

Retiran la camioneta tras el incidente

Autoridades y personal de apoyo realizaron maniobras para retirar la camioneta del agua, con el objetivo de evitar riesgos en la zona de navegación y liberar el área afectada.