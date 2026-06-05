Conductor de taxi salta de vehículo durante asalto en Tijuana

Y de acuerdo con las imágenes de la cámara de seguridad, el presunto asaltante se hizo pasar como pasajero cuando de pronto sacó un arma blanca de gran tamaño

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un conductor de taxi por aplicación logró frustrar un asalto al tomar una decisión inmediata: salir de su vehículo mientras aún estaba en movimiento.

Los momentos de tensión quedaron registrados por una cámara de seguridad instalada dentro de la unidad, cuyas imágenes documentaron el desarrollo del intento de robo.

Asaltante se hizo pasar por pasajero

Los hechos ocurrieron en la colonia Cañón del Sainz, en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con el video captado por la cámara interna, el presunto agresor abordó el vehículo aparentando ser un pasajero común. Sin embargo, durante el trayecto sacó un arma blanca de gran tamaño y amenazó al conductor.

Ante el riesgo, el operador reaccionó de forma inmediata y decidió abandonar el automóvil en movimiento para evitar ser agredido.

Presunto responsable huyó tras tomar el control del vehículo

En la grabación también se escucha cómo el presunto delincuente, quien vestía ropa oscura y llevaba el rostro cubierto, le pide al conductor que regrese al vehículo, pero este ignora la orden.

Posteriormente, el sujeto que viajaba en el asiento trasero se trasladó al frente de la unidad y escapó con rumbo desconocido.

Trascendió que durante el incidente el sospechoso logró llevarse el teléfono celular del conductor.

Hasta el momento no se ha reportado la detención del presunto responsable.

Las autoridades ya realizan el análisis de las imágenes captadas por la cámara de seguridad con el objetivo de identificar al sospechoso y localizar su paradero.