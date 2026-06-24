Conductor atropella a policía tras multa en CDMX

Un automovilista fue detenido tras atropellar a un policía y provocar una persecución luego de recibir una multa en la capital

Un conductor fue detenido luego de atropellar a un elemento de tránsito tras inconformarse por una multa en calles de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida José Vasconcelos, a la altura de la calle Alumnos, en la colonia San Miguel Chapultepec Segunda Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Intentó evadir sanción

De acuerdo con el reporte oficial, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito marcaron el alto a un automovilista que conducía mientras manipulaba su teléfono celular.

Tras informarle sobre la infracción al Reglamento de Tránsito, los oficiales procedieron a retirarle la placa como garantía de pago de la sanción.

El conductor reaccionó de forma agresiva, alcanzó a uno de los agentes, lo insultó y le arrebató un dispositivo HandHeld, el cual dañó.

Atropellamiento y persecución

Posteriormente, el sujeto abordó su vehículo y, al intentar huir, arremetió contra uno de los policías, quien cayó al suelo tras el impacto.

Elementos de tránsito iniciaron una persecución que se extendió hasta la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Burdeos, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante la huida, el automóvil del agresor se impactó contra otro vehículo de color rojo, conducido por un hombre de 64 años.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para atender al oficial lesionado, quien presentó contusiones en tibia y peroné, sin requerir traslado hospitalario.

El conductor, de 52 años de edad, fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público junto con los vehículos involucrados.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del detenido por la agresión y los daños ocasionados.

El caso podría derivar en cargos adicionales debido al uso del vehículo como medio para agredir a un servidor público.