Condenan a traficantes de migrantes a 16 años de prisión en CDMX

Su detención se registro en el último trimestre del 2024, cuando se trasladaban a bordo de un tractocamión por el estado de Chiapas

La Fiscalía General de la República brindó una sentencia acumulada de 16 años a dos hombres ante su responsabilidad por traficar a 13 migrantes en Ciudad de México.

Esto ocurrió en octubre de 2024, cuando los acusados fueron detenidos a bordo de un tractocamión por elementos de la Guardia Nacional en Pijijiapan, Chiapas. Al revisar la unidad, las autoridades encontraron a las 13 víctimas provenientes de Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador.

Al momento de los hechos, al menos cinco de las víctimas eran menores de edad.

José "N" y Carlos "N" recibieron una condena de ocho años respectivamente, luego de que agentes de Ministerio Público aportaron las pruebas necesarias para comprobar su responsabilidad penal.

Además, se les adjunto una multa a su condena y la reparación del daño a las víctimas, así como la suspensión de derechos civiles y políticos.