Condenan a trabajador de primaria que abusó de una menor en CDMX

El juez condenó a Manuel 'M' como responsable de un delito de pederastia agravada, cometido en el ejercicio de su encargo como servidor público

La justicia condenó este viernes a "un servidor público del sector educativo" a seis años de cárcel por "diversas agresiones sexuales a una menor de edad al interior de una escuela primaria" en la Ciudad de México.

La investigación iniciada en 2022 por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía especializada en delitos de violencia contra las mujeres, grupos en situación de vulnerabilidad y trata de personas (Fevimtra), culpó a Manuel 'M' como responsable de un "delito de pederastia agravada, cometido en el ejercicio de su encargo como servidor público”.

Con las pruebas presentadas por el fiscal, el juez condenó al hombre a seis años de cárcel, un pago de indemnización a la víctima, la prohibición de trabajar en cargos públicos mientras dure la pena, una disculpa pública, amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.