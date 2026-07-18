Condenan a hombre por feminicidio que derivó en 'Ley Monse'

Marlon ‘N’ fue hallado culpable del feminicidio de la joven Montserrat Bendimes Roldán por lo que fue sentenciado a 70 años de cárcel

Un juez del estado de Veracruz condenó a 70 años de prisión a Marlon ‘N’, hallado culpable del feminicidio de la joven Montserrat Bendimes Roldán, un caso que conmocionó a México y que derivó en una ley con el nombre de la víctima, la cual condena a familiares que encubran este tipo de delitos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó este jueves que, a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, obtuvo la sentencia condenatoria tras acreditar plenamente la responsabilidad penal del acusado.

Durante la audiencia correspondiente al juicio oral el órgano jurisdiccional emitió la resolución en contra de Marlon ‘N’, identificado como Marlon Botas, por el delito de feminicidio cometido en agravio de la víctima identificada con las iniciales M.B.R.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2021 en la colonia Casas Tamsa, del municipio de Boca del Río, cuando el ahora sentenciado agredió físicamente a la joven, provocándole lesiones que posteriormente derivaron en su fallecimiento.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial ordenó el pago por concepto de reparación del daño y suspendió los derechos civiles y políticos del condenado.

El caso de Montserrat Bendimes tuvo amplia repercusión nacional debido a que, tras la agresión, la joven permaneció hospitalizada durante varios meses antes de morir en noviembre de 2021 a consecuencia de fracturas y lesiones ocasionadas por los golpes recibidos.

Tras los hechos, Marlon ‘N’ permaneció prófugo durante un año y tres meses, tras haber recibido ayuda de sus padres para escapar. En julio de 2022 fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz después de un operativo realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se ocultaba.

En aquel momento, la Fiscalía estatal informó que el acusado era buscado por el feminicidio de Montserrat Bendimes y que sería presentado ante un juez para enfrentar el proceso penal correspondiente.

La investigación también derivó en acciones contra familiares del acusado. Semanas antes de su captura fueron detenidos sus padres, señalados por presuntamente haber facilitado su huida para evadir a las autoridades.

Esto derivó en la conocida como ‘Ley Monse’, la cual permite sancionar penalmente a parientes que ayuden a ocultar a los responsables de feminicidio u otros delitos graves y está vigente en siete de los 32 estados del país.

El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de violencia contra las mujeres en Veracruz y generó movilizaciones de colectivos feministas y de familiares de víctimas que exigían la captura y el procesamiento del presunto responsable.