Condenan a 'El Cenizo' a 20 años de prisión en Michoacán

Este hombre identificado como jefe de plaza de una organización criminal fue responsabilizado de cometer secuestro y delitos contra la salud

La Fiscalía General de la República sentenció el pasado viernes a Ignacio Andrade Rentería, alias "El Cenizo" a 20 años de prisión por el delito de delincuencia organizada en su modalidad contra la salud.

A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada con sede en Uruapan, se llevó a cabo su juicio para conocer la sentencia.

Elementos de seguridad llevaron a cabo la detención del hombre, identificado como jefe de plaza de una organización criminal oriunda del Estado, en junio de 2017. Fue acusado de cometer delitos de secuestro y contra la salud, operando principalmente en el municipio de Uruapan.

Tras una serie de procedimiento, el Ministerio Público Federal aportó las pruebas suficientes para que el juez le dictará 20 años de prisión en su contra.