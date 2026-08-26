Condenan a célula delictiva por tres asesinatos en Zumpango

El Ministerio Público inició las diligencias que permitieron establecer la posible participación de los cuatro integrantes de la célula delictiva

Cuatro integrantes de una célula delictiva que operaba en Zumpango, Estado de México, fueron sentenciados a 47 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el homicidio de tres personas.

Los condenados fueron identificados como Juan Rodolfo Huerta Beltrán, José Pedro Jerónimo Nicolás, Israel Benjamín Granados Orozco y Nancy López Vizuet, quienes permanecen recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Zumpango.

De acuerdo con las investigaciones, los cuatro formaban parte de un grupo relacionado con la venta y distribución de drogas, así como con homicidios cometidos en ese municipio.

Atacaron a tres personas en calles de Zumpango

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2025, cuando las víctimas se encontraban en la vía pública y fueron sorprendidas por los ahora sentenciados y un quinto individuo.

El grupo llegó a bordo de un vehículo conducido por Israel Benjamín Granados Orozco. Durante el ataque, José Pedro Jerónimo Nicolás dio la instrucción para disparar contra dos de las personas.

El quinto participante, quien llevaba un arma de fuego, realizó las detonaciones que provocaron la muerte de ambas víctimas.

La tercera persona intentó escapar, pero Nancy López Vizuet le disparó y la privó de la vida en el lugar. Después de la agresión, los responsables huyeron a bordo de la unidad.

Investigación permitió identificar a cuatro responsables

Tras el triple homicidio, el Ministerio Público inició las diligencias que permitieron establecer la posible participación de los cuatro integrantes de la célula delictiva.

Con los datos reunidos durante la investigación, la Fiscalía del Estado de México solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes por el delito de homicidio.

Los cuatro implicados fueron detenidos e ingresados al penal de Zumpango, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso penal.

Juez dicta sentencia por el triple homicidio

Después de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un juez acreditó la responsabilidad de los acusados y dictó una condena de 47 años y seis meses de cárcel para cada uno.

Hasta el momento no se ha informado públicamente la situación jurídica del quinto participante, quien habría disparado contra dos de las víctimas. Tampoco se han dado a conocer el móvil del ataque ni las identidades de las tres personas asesinadas.

La sentencia corresponde específicamente al triple homicidio, mientras que las actividades relacionadas con la distribución de drogas forman parte de la información obtenida sobre la operación de la célula delictiva en Zumpango.