Condenan a Adrián “N” a 156 años por cinco desapariciones

De acuerdo con las indagatorias, las cinco personas permanecieron ocultas en ese lugar y fueron sometidas a diversas formas de tortura durante su cautiverio

Una investigación especializada por la desaparición de cinco personas en Guanajuato culminó con una sentencia de 156 años y tres meses de prisión contra Adrián “N”, declarado responsable de privar de la libertad a tres hombres y dos mujeres.

Los hechos ocurrieron entre enero y febrero de 2021, cuando las víctimas fueron retenidas en distintos episodios registrados en Guanajuato capital y posteriormente trasladadas hasta un inmueble localizado en el municipio de Silao.

De acuerdo con las indagatorias, las cinco personas permanecieron ocultas en ese lugar y fueron sometidas a diversas formas de tortura durante su cautiverio.

Investigación permitió identificar y detener al responsable

El caso quedó en manos del Ministerio Público especializado en investigación de personas desaparecidas, que reunió los elementos necesarios para identificar a Adrián “N” como responsable de los hechos.

Tras su detención, el acusado fue presentado ante un juez, vinculado a proceso y llevado a juicio oral. Durante esta etapa, la Fiscalía expuso las pruebas con las que acreditó su participación en la desaparición de las cinco víctimas.

La autoridad judicial determinó que Adrián “N” cometió el delito de desaparición realizada por particulares en agravio de dos personas. En los otros tres casos, la conducta fue acreditada en su modalidad agravada.

Sentencia contempla multa y reparación integral del daño

Durante la audiencia de individualización de sanciones, el juez impuso al acusado una condena acumulada de 156 años y tres meses de cárcel, pena que, por su extensión, lo mantendrá privado de la libertad durante el resto de su vida.

La resolución también contempla el pago de una multa económica, la reparación integral del daño a las víctimas y la suspensión de los derechos político-electorales del sentenciado durante el mismo periodo.

Las autoridades no revelaron las identidades ni las edades de las cinco personas afectadas, tampoco precisaron la ubicación del inmueble utilizado para mantenerlas cautivas ni el monto fijado por concepto de multa y reparación del daño.

Hasta el momento tampoco se ha informado públicamente si existen otras personas investigadas por estos hechos. La sentencia representa el cierre de la etapa judicial contra Adrián “N”, luego de una investigación iniciada por delitos cometidos hace más de cinco años en Guanajuato capital y Silao.