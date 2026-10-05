Condenan a 58 años y nueve meses a homicida en Cuautitlán Izcalli

Los hechos ocurrieron el 28 de mayo de 2017, cuando los dos hombres estaban acompañados por otras dos personas en una calle de la colonia Bellavista

Un hombre fue condenado a 58 años y nueve meses de prisión por el homicidio de dos personas en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Las víctimas fueron obligadas a subir a una camioneta cuando se encontraban en la vía pública y posteriormente fueron asesinadas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que obtuvo la sentencia contra César Enrique Esquivel Robles, cuya participación en los hechos fue acreditada mediante las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Las víctimas fueron interceptadas en la colonia Bellavista

Los hechos ocurrieron el 28 de mayo de 2017, cuando los dos hombres estaban acompañados por otras dos personas en una calle de la colonia Bellavista.

De acuerdo con la investigación, Esquivel Robles y otros dos individuos llegaron a bordo de una camioneta tipo Urvan. Los agresores obligaron a las víctimas a ingresar al vehículo y las trasladaron a otro lugar, donde posteriormente las privaron de la vida.

El reporte de la Fiscalía no precisa el móvil del doble homicidio, el método utilizado ni el sitio donde fueron asesinados.

La condena incluye una multa y reparación del daño

Las indagatorias permitieron identificar al sentenciado y obtener una orden de aprehensión en su contra. Tras su detención e ingreso a un centro penitenciario, el proceso avanzó hasta que un juez determinó su responsabilidad por ambos homicidios.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial le impuso una multa de 296 mil 298 pesos y un pago de 330 mil 646 pesos por reparación del daño moral.

La sentencia fue difundida el 3 de octubre de 2026, más de nueve años después del crimen. La información pública no detalla la situación jurídica de los otros dos individuos señalados en la investigación.