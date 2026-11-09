Condenan a 50 años de cárcel a líder criminal por secuestros

La organización criminal operaba desde 1998 en el Estado de México y el entonces Distrito Federal; otros dos integrantes también recibieron condenas de prisión

Daniel "N", identificado como el líder de una organización dedicada al secuestro desde por lo menos 1998, fue sentenciado a 50 años de prisión, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aportara las pruebas contundentes y de cumplirse con la reposición del procedimiento ordenada en agosto de 2003.

Dicha pena se da por la responsabilidad penal de Daniel "N" en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; además, se le impuso una multa equivalente a $916,312.50 pesos.

Asimismo, se dictó sentencia condenatoria de 22 años de prisión y multa de más de cuatro millones de pesos en contra de Daniel "V", por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismos ilícitos por los que se impuso una pena de 16 años de prisión y multa de más de $280,000 pesos para Dulce "N".

En el caso de estas dos personas, se declararon compurgadas las sentencias; sin embargo, ambos continuarán en reclusión por estar sujetos a otros procesos.

#FGR obtiene sentencia de 50 años de prisión contra Daniel “N”, líder de organización criminal dedicada al secuestro. Más información ▶️ https://t.co/2nLnqZtFDy #ComunicadoFGR https://t.co/aRNZlcsn8n — FGR México (@FGRMexico) November 8, 2026 Organización criminal operaba desde 1998 De acuerdo con las investigaciones, desde 1998, los ahora sentenciados formaron parte de una organización criminal que operaba principalmente en el Estado de México y en el entonces Distrito Federal, dedicada a la comisión de secuestros y otras actividades delictivas. En junio de 1998, el Ministerio Público de la Federación (MPF) ejercitó acción penal sin detenido en contra de los ahora sentenciados y otras personas, por lo que la autoridad judicial libró las respectivas órdenes de aprehensión. En cumplimiento de una de ellas, el 30 de junio de ese año, se aseguró a Daniel "N", quien quedó a disposición de la autoridad judicial en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en el entonces Distrito Federal. Posteriormente, el 21 de agosto de 1998, fueron detenidos Daniel "V" y Dulce "N", quienes quedaron a disposición del órgano jurisdiccional en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ordenan reposición del procedimiento en 2003 En cuanto al desarrollo del proceso judicial, el 21 de agosto de 2003, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria en contra de los tres procesados. Sin embargo, tras la promoción de los juicios de amparo, se les concedió la protección de la justicia federal y se ordenó la reposición del procedimiento. Finalmente, en días pasados, y tras las pruebas aportadas por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México, la autoridad judicial notificó la sentencia condenatoria en contra de las tres personas mencionadas.