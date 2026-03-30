Condenan a 37 años a dos del CJNG por ataque a policías

El ataque se registró el 19 de octubre de 2023 en el municipio de Irapuato, cuando agentes realizaban un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión.

Dos hombres identificados como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron sentenciados a 37 años y siete meses de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de elementos de Investigación Criminal en Guanajuato.

La resolución fue informada por la Fiscalía General del Estado el 29 de marzo, tras acreditarse la responsabilidad de ambos en un ataque armado registrado durante un operativo de seguridad.

¿Quiénes son los sentenciados?

Las autoridades identificaron a los responsables como Alberto Antonio “N” y Juan David “N”, alias “El Barbas”, este último señalado como jefe de una célula del CJNG, de acuerdo con reportes.

Ambos fueron encontrados culpables tras el desarrollo del proceso judicial, en el que se presentaron pruebas sobre su participación en los hechos.

¿Cómo ocurrió el ataque en Irapuato?

El ataque se registró el 19 de octubre de 2023 en el fraccionamiento Santa Sofía, en el municipio de Irapuato, cuando agentes realizaban un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión.

Al ubicar al objetivo, los elementos de seguridad fueron agredidos con armas de fuego desde el interior de un inmueble, lo que derivó en un enfrentamiento.

“Los agresores realizaron múltiples detonaciones —más de 200 disparos con armas cortas y largas— en un ataque directo que puso en grave riesgo la vida de los elementos y de la ciudadanía".

Detenciones tras el enfrentamiento

Durante el operativo fue abatido el sujeto que era objetivo de la investigación, mientras que en el lugar fue detenido Juan David “N”.

Por su parte, Alberto Antonio “N” fue capturado posteriormente mediante una orden de aprehensión, lo que permitió completar la integración del caso.

Sentencia por tentativa de homicidio

Tras el análisis de las pruebas, las autoridades lograron acreditar la responsabilidad de ambos sujetos en el ataque contra los agentes de Investigación Criminal.

Como resultado, se dictó una sentencia de 37 años y siete meses de prisión, al considerarse la gravedad de los hechos y el riesgo generado tanto para los elementos de seguridad como para la población.