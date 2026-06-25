Condenan a 27 años a exfuncionario por Delincuencia Organizada

José Oscar Valdez Ramírez, ex titular de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, fue sentenciado a 27 años y seis meses de prisión

Un juez federal dictó una sentencia de 27 años y seis meses de prisión contra José Oscar Valdez Ramírez, ex titular de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía General de la República (FGR), tras encontrarlo culpable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República informó que la condena fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), luego de presentar las pruebas que acreditaron la responsabilidad penal del exfuncionario.

Fue hallado culpable de delincuencia organizada

De acuerdo con la resolución judicial, Valdez Ramírez fue condenado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, desempeñando funciones de dirección, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de transporte dentro del territorio nacional.

Las investigaciones establecieron que, cuando ocupaba el cargo durante 2019, ofreció a una persona gestionar el no ejercicio de la acción penal en una investigación a cambio de una suma de dinero.

La investigación derivó en su captura

Como resultado de las indagatorias, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra en diciembre de 2020.

Durante la investigación también fue identificado como presunto cómplice José Antonio Ramírez Beltrán, quien fue detenido en mayo de 2023 en la Ciudad de México.

Asimismo, la FGR informó que otro de los implicados, identificado como José "N", recibió una sentencia de 10 años de prisión por el mismo delito.

Las autoridades señalaron que los sentenciados permanecerán internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, donde cumplirán las penas impuestas por la autoridad judicial.