Condenan a 24 años de cárcel a exempleado del IMSS por violación

Autoridades demostraron la responsabilidad en el delito de violación equiparada por parte de Cristian 'N' al ejecutar actos sexuales en contra de tres víctimas

La Fiscalía General de la República dio a conocer que cumplió con el proceso penal y aportó las pruebas que fueron convincentes para obtener sentencia condenatoria de 24 años de prisión en contra de Cristian "N", ex servidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social, por su responsabilidad en el delito de violación equiparada.

El proceso correspondiente corrió a cargo del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), que en 2025 inició la indagatoria, luego de que el hoy sentenciado, en su calidad de servidor público, ejecutó actos sexuales en contra de tres víctimas.

Posteriormente, el MPF aportó las pruebas para que, en procedimiento abreviado, la autoridad judicial en Nayarit, con residencia en Tepic, dictara la sentencia condenatoria referida.

Además, se determinó la reparación del daño de 240 mil pesos, destitución del cargo, suspensión de sus derechos civiles y políticos y amonestación pública.