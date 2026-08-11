Condenan a 19 miembros del CJNG detenidos con arsenal en Jalisco

El caso se remonta a noviembre de 2022, cuando el grupo sostuvo un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la colonia Mismaloya

Sentencias de hasta 18 años de prisión recibieron 19 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, detenidos hace casi cuatro años tras un enfrentamiento con militares en Tizapán el Alto, Jalisco, donde les aseguraron un arsenal de 28 armas largas, casi 2 mil 500 cartuchos y varios vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.

Doce de los sentenciados recibieron una condena de 18 años, un mes y 22 días de prisión por los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso de las Fuerzas Armadas, así como asociación delictuosa.

Se trata de José Emanuel Fletes Pérez, Alberto Antonio Ramírez García, Luis Eduardo Rodríguez Arana, Arturo Rafael Flores Zaragoza, Marco Antonio Sandoval Pineda, José Roberto Orozco Martínez, Juan Carlos López Gutiérrez, Eddy Badillo Rangel, Alberto Rivera Alba, José Casimiro López Rosas, Luis Ángel Velázquez Rodríguez y Lamberto Zarco Ramírez.

Otros siete integrantes del grupo fueron condenados a 16 años y seis meses de prisión: Edgar Rafael Flores Cisneros, Francisco Salvador Madrigal Lomelí, Julián Santiago Segura Martínez, Martín de Jesús Carrillo Abarca, Roberto Flores Suárez, Jesús Adrián Gutiérrez Pérez y Blas Bernache Pacheco.

El caso se remonta a noviembre de 2022, cuando el grupo sostuvo un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en calles de la colonia Mismaloya, en el municipio de Tizapán el Alto.

Tras el choque armado fueron detenidos los 19 hombres y las autoridades aseguraron 28 armas largas de distintos calibres, dos mil 470 cartuchos, 18 chalecos balísticos y 12 placas balísticas.

También quedaron bajo resguardo un accesorio para arma de fuego, tres camionetas, una de ellas equipada con blindaje artesanal, dos motocicletas y otro vehículo.

Los 19 sentenciados permanecerán recluidos en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco.