Condenan a 12 años de prisión a mujer por transportar migrantes

Autoridades federales en Sonora sentenciaron a 12 años de cárcel a una mujer sorprendida trasladando a cuatro migrantes guatemaltecos.

Una sentencia condenatoria de 12 años de prisión y el pago de una multa por 814 mil 275 pesos fue dictada contra Brenda "N" por su responsabilidad en el delito de transporte de personas migrantes en territorio nacional, tras el desahogo de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) durante el proceso penal.

De acuerdo con las investigaciones integradas por el Ministerio Público de la Federación en Sonora, la detención en flagrancia ocurrió en febrero de 2024 en el punto estratégico de revisión "Querobabi", ubicado en el municipio de Opodepe, Sonora, sobre la carretera Hermosillo-Santa Ana, donde elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) interceptaron el vehículo que conducía la hoy sentenciada.

Al momento de la inspección, los efectivos federales constataron que la mujer viajaba en compañía de cuatro personas de nacionalidad guatemalteca, entre ellas dos menores de edad, quienes manifestaron no contar con la documentación requerida para acreditar su legal estancia en el país, situación que dio origen al Informe Policial Homologado y al posterior juicio.

Tras la resolución judicial, Brenda "N" deberá cumplir la pena impuesta en las instalaciones del Centro de Reinserción Social (CERESO) Número 1 Femenil, localizado en Hermosillo.