Condena Sheinbaum expresiones 'xenófobas' tras protestas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este lunes las expresiones “xenófobas” que se dieron el pasado viernes durante una manifestación contra la gentrificación, especialmente de estadounidenses, en la Ciudad de México que derivaron en varios destrozos a negocios locales en el centro de la capital.

“Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea que es la gentrificación, la demanda sea ‘fuera cualquier nacionalidad de nuestro país’. México ha sido solidario, fraterno siempre”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el pasado viernes, cientos de personas protestaran en calles del barrio de la Condesa, lugar que los manifestantes denunciaron se ha encarecido por la llegada de personas extranjeras a rentar viviendas y ha modificado la forma de vida de mexicanos que solían vivir en esta zona.

En ese sentido, dijo que “todos los mexicanos” deben tener presente que no debe haber discriminación, “no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia”.

“México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio. Entonces, no pueden justificarse las actitudes xenofóbicas”, apuntó.

Asimismo, anunció que buscará un plan para evitar el desplazamiento en la capital del país, al reconocer que "en efecto, particularmente (en los barrios) la Condesa, la Roma, hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb y todas estas plataformas digitales que rentan espacios”.

Sheinbaum dejó claro que el respeto a los derechos humanos y la igualdad deben prevalecer por encima de cualquier conflicto urbano o social.

La protesta también generó reacciones por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) que invitó de nueva cuenta a mexicanos que radican en el país a que se autodeporten, aprovechando un posteo sobre la marcha.

“Si te encuentras en los Estados Unidos ilegalmente y deseas unirte a la próxima protesta en la Ciudad de México, usa la aplicación CBP Home para facilitar tu salida”, destacó en su mensaje promovido por medio de redes sociales.

Tras los disturbios en esta protesta, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que se realizará una estrategia especial contra la violencia en las marchas.