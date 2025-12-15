Concluye temporada de huracanes 2025 en México con 31 ciclones

La temporada de huracanes 2025 cerró con 31 ciclones con nombre en México, uno más que en 2024, aunque solo dos tocaron tierra

La temporada de huracanes 2025 en México cerró con una actividad superior a la del año previo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre mayo y noviembre se formaron 31 ciclones tropicales con nombre, uno más que los registrados en 2024.

Atlántico, con huracanes de gran intensidad

En el océano Atlántico se contabilizaron 13 sistemas: ocho tormentas tropicales, un huracán categoría 2 y cuatro huracanes mayores.

El SMN destacó que fue la segunda temporada con más ciclones categoría 5, con Erin, Humberto y Melissa, solo por debajo del récord histórico de 2005.

Pacífico mantiene actividad constante

Mientras que, en el Pacífico se desarrollaron 18 ciclones: ocho tormentas tropicales, siete huracanes de categorías 1 y 2, y tres huracanes mayores.

La autoridad resaltó el caso de Erick, que el 19 de junio alcanzó categoría 4, convirtiéndose en el huracán de evolución más temprana registrado en esa cuenca.

Pese a la alta actividad, solo dos ciclones ingresaron al territorio nacional, cifra menor al promedio climatológico, sin embargo al menos seis sistemas del Pacífico pasaron cerca de las costas, provocando lluvias intensas, oleaje elevado y rachas de viento en varias regiones.

Lluvias benefician presas del país

El SMN subrayó que las precipitaciones asociadas a la temporada ayudaron a la recuperación del almacenamiento de agua.

Las presas alcanzaron un nivel máximo del 72%, por encima del 64% de 2024, con más de 80 presas rebasando el 100% de su capacidad ordinaria.

Estados con mayor recuperación hídrica

Los mayores incrementos se registraron en Sinaloa, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Sonora.

Destacó también el Sistema Cutzamala, que llegó a un 97% de almacenamiento, muy por encima del nivel reportado el año anterior.