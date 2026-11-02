Conceden nueva suspensión a Ernesto Ruffo por caso de huachicol

Una jueza federal frenó la apertura del juicio oral contra el exgobernador de Baja California mientras se resuelve un amparo contra su vinculación a proceso

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obtuvo una nueva suspensión definitiva dentro del juicio de amparo que promovió contra su vinculación a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, relacionados con el caso de huachicol fiscal.

La resolución fue concedida por Azucena Lazalde Íñiguez, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, dentro del expediente de amparo 1085/2026, de acuerdo con los registros del Órgano de Administración Judicial.

La medida impide que se dicte el auto de apertura a juicio oral mientras la autoridad judicial resuelve el fondo del amparo. Por ello, la causa penal permanecerá en su etapa intermedia y no podrá avanzar hacia el juicio oral durante ese periodo.

La suspensión no cancela las acusaciones contra Ruffo

El recurso promovido por la defensa del exmandatario busca impugnar el auto de vinculación a proceso dictado en julio pasado por Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano.

Sin embargo, la suspensión definitiva no significa que Ernesto Ruffo haya sido exonerado ni que se hayan retirado los cargos en su contra.

Tampoco anula la vinculación a proceso, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación y el procedimiento penal continúa en las condiciones establecidas por la resolución judicial.

El alcance de la medida consiste en detener el avance hacia la apertura del juicio oral hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo.

¿De qué acusan al exgobernador de Baja California?

La FGR señala a Ruffo Appel como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, a la que atribuye presuntas operaciones de importación ilegal de gasolina y diésel mediante ferrotanques.

De acuerdo con las investigaciones, la operación habría generado un daño al erario estimado en 4 mil millones de pesos. La acusación incluye presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

El caso está relacionado con una red que, según las autoridades, habría utilizado empresas y documentación para introducir hidrocarburos al país sin cumplir con las obligaciones fiscales y aduaneras correspondientes.

Ruffo permanece bajo prisión domiciliaria

Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, como parte de las investigaciones por el presunto contrabando de combustibles.

Después de permanecer aproximadamente dos meses y medio en el penal de máxima seguridad del Altiplano, fue trasladado a Ensenada el 26 de septiembre para continuar bajo prisión preventiva domiciliaria, con vigilancia de elementos de la Guardia Nacional.

El cambio de la medida cautelar fue autorizado por razones relacionadas con su edad y estado de salud.