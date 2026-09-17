Con desfile cívico, celebran 216° Aniversario de Independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este 16 de septiembre el desfile cívico-militar por el 216° aniversario del inicio de la Independencia de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este 16 de septiembre el Desfile Cívico-Militar con motivo del 216° Aniversario del inicio de la Independencia de México, en una jornada que reúne a más de 15,000 integrantes de las Fuerzas Armadas.

La mandataria federal salió de Palacio Nacional acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, para participar en el izamiento de la Bandera de México y, posteriormente, pasar revista a las tropas desplegadas en la plancha del Zócalo.

El desfile inició en la Plaza de la Constitución y continuará por 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta llegar al Campo Marte.

También contempló la participación aérea de las instituciones militares, en donde 99 aeronaves realizarán un sobrevuelo simultáneo sobre el Zócalo.

Entre los asistentes al desfile se encontraron Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Cámara de Diputados; Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado; Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como los titulares de Defensa y Marina, los generales Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

También estuvo presente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, además de integrantes del gabinete legal y ampliado.

Estos son los integrantes del gabinete presentes

Entre los funcionarios que acudieron al desfile se encuentran:

Mario Delgado, secretario de Educación Pública.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional.

Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de la República.

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público.

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

Marina reivindica honor y servicio

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó el significado de la fecha y el compromiso de las Fuerzas Armadas con el país.

“Bajo el liderazgo de la primera mujer presidenta de México, enfilamos la proa hacia una marina más fuerte que contribuye y da impulso al desarrollo nacional y brinda mayor tranquilidad a las familias mexicanas”, afirmó.

Morales Ángeles mencionó entre las tareas de la Armada la salvaguarda de la vida humana en el mar, el apoyo a la población civil y la ayuda humanitaria fuera de las fronteras nacionales.

Todo ello, dijo, bajo los principios constitucionales de respeto, no intervención y solución pacífica de las controversias.

“Somos una armada capaz de evolucionar sin olvidar nuestros cimientos y que reconoce a su personal como el recurso más valioso”, expresó.

También resaltó el peso de la historia de la institución y el compromiso de quienes la integran.

“Como marinos, llevan en sus hombros el peso de una historia construida con honor”, señaló. Y agregó: “Pertenecer a la Armada de México es pertenecer a una estirpe de mujeres y hombres que han elegido poner el cumplimiento del deber por encima de sus intereses personales y a la patria por encima de sus propias vidas”.

Defensa destaca la unidad nacional

Durante su intervención, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, hizo referencia a la lucha por la Independencia, desde su inicio en 1810 hasta su consumación en 1821, y destacó la participación de las mujeres en ese proceso histórico.

El titular de Defensa también señaló que la unidad continúa siendo una fuerza para enfrentar los retos del Estado mexicano bajo la conducción de la comandanta suprema, Claudia Sheinbaum.

Trevilla sostuvo que el desfile representa precisamente esa unión al reunir a niñas, niños, jóvenes y ciudadanos con los integrantes de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el general, esa cercanía refleja la unidad que permitió construir un México “republicano, federalista, libre, independiente y soberano”.

Los Guerreros Águila llegan al Zócalo

En el marco del 80 aniversario de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 15 militares del equipo de salto libre Guerreros Águila realizaron maniobras de aproximación para descender sobre la Plaza de la Constitución.

Los elementos demostraron su nivel de adiestramiento y preparación al realizar saltos desde alturas de hasta 6 mil pies, como parte de las actividades contempladas en el desfile.

La exhibición de los paracaidistas se sumó al despliegue terrestre y aéreo que caracteriza la parada militar de este 16 de septiembre.

Por otra parte, el general de división de Estado Mayor Enrique Martínez López, subsecretario de la Defensa Nacional, fue designado por la jefa del Ejecutivo como comandante de la columna del Desfile Militar del 16 de septiembre.

A bordo del vehículo táctico blindado Cimarrón, el general se presentó acompañado por su Estado Mayor y solicitó formalmente autorización para comenzar la parada militar.

“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, con motivo del 216 aniversario del movimiento de independencia por parte del ejército insurgentes, solicito su autorización para iniciar el desfile militar”, expresó Martínez López.

Tras recibir la autorización, comenzó oficialmente el recorrido de los contingentes por el Centro Histórico.

99 aeronaves abren el desfile

A las 11:29 horas comenzó oficialmente el Desfile Militar con el paso de 99 aeronaves sobre el cielo de la plancha del Zócalo.

El despliegue aéreo antecede al avance de las unidades terrestres que participan en la parada militar, con elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

En tierra, una sección de motociclistas de la Guardia Nacional acompañó el inicio de la columna, mientras personal de las Fuerzas Armadas participa en la escolta de la Bandera de México.

Infantería desfila frente al Palacio Nacional

Entre los primeros contingentes se hizo presente el arma de Infantería del Ejército Mexicano, con más de 200 años de historia y representación dentro de las Fuerzas Armadas.

Su misión contempla el empleo coordinado del fuego, movimiento y choque, además del mantenimiento de áreas seleccionadas mediante el uso adecuado del terreno.

Las unidades de Infantería se encuentran distribuidas en distintas regiones del país y cumplen un papel central en las operaciones militares, al permitir al mando contar con fuerzas para atender las misiones asignadas.

Durante el avance de la columna, el contingente de la Guardia Nacional pasó frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabezó la ceremonia desde Palacio Nacional.

Los elementos forman parte del despliegue terrestre que recorre la zona centro de la Ciudad de México como parte de la parada militar.

Seguridad aeroportuaria y Centinelas de la Nación

Otro de los contingentes que llegó a la Plaza de la Constitución fue el de seguridad aeroportuaria, encargado de las labores de protección en aeropuertos y aeródromos de todo México para contribuir a la confiabilidad de las operaciones aéreas.

Posteriormente hizo su presentación el contingente Centinelas de la Nación, perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana, que avanzó frente al pueblo de México encabezado por su comandante.

Entre los contingentes que avanzaron por la ruta del desfile estuvieron las brigadas de respuesta ante emergencias de la Secretaría de Marina, cuyo origen se remonta al 13 de septiembre de 2021, después de las graves inundaciones registradas en Hidalgo.

También desfiló la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México, bajo el mando del contraalmirante Claudio Cruz Hernández. Este grupo realiza operaciones en mar, aire y tierra.

La Marina también presentó un vehículo conmemorativo por los 100 años de la Aviación Naval, encabezado por el piloto aviador Carlos Irán Castillo Toledo Nieto.

La referencia histórica de esta unidad se relaciona con el comodoro Carlos Castillo Bretón, considerado pionero y padre de la Aviación Naval mexicana y participante en la defensa de Veracruz en 1914.

La formación de la Secretaría de Marina incluyó a estudiantes de distintas instituciones educativas, quienes participaron en el desfile frente a la población.

Entre ellos estuvieron alumnos de la Escuela Médico Naval, Heroica Escuela Naval, Escuela de Enfermería Naval, escuelas técnicas navales, Escuela de Intendencia Naval, Escuela de Electrónica Naval, Escuela de Mecánica de Aviación, Escuela de Maquinaria Naval y Escuela de Escala de Mar.

El contingente mostró parte de la estructura educativa con la que la Armada formaba a sus futuros elementos.

También se abrió paso el contingente Crisol de Patriotas, correspondiente al Sistema Educativo Militar.

El agrupamiento representó a los centros de educación militar que tenían como objetivo fortalecer la formación de sus integrantes con carácter y firmes principios.

A su paso también estuvo el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina: Unidad Disciplina, que presentó a los marinos honorarios, como parte del vínculo de la institución con la sociedad civil.

El contingente de Desarrollo Nacional llegó a la Plaza de la Constitución con el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles.

Este grupo estaba integrado por personal capacitado para participar en obras civiles y militares de gran magnitud, además de realizar acciones de apoyo a la población y proyectos orientados al desarrollo nacional.

Su participación formó parte de los contingentes que mostraron las distintas tareas que realizan las Fuerzas Armadas más allá de las funciones estrictamente militares.

Hubo homenaje a deportistas y a la Selección Mexicana

La jornada también tuvo un espacio para el deporte. Deportistas mexicanos desfilaron en la Plaza de la Constitución después de su participación en distintas justas, entre ellas los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Durante el recorrido también se rindió homenaje a la Selección Mexicana, por su participación en la Copa del Mundo 2026 disputada en México y otros países sede.

El representativo nacional obtuvo el noveno lugar y sumó cuatro victorias durante su participación en el torneo.

La Charrería cierra el desfile

La Federación Mexicana de Charrería participó en el cierre del recorrido, con jinetes y escaramuzas que mostraron una de las tradiciones vinculadas con la historia y cultura nacional.

A caballo también se presentaron integrantes de la Asociación Nacional de Charros, mientras que los contingentes recordaron la tradición de la charrería mexicana.

Después de la participación de los contingentes, se entonó el Himno Nacional Mexicano.

Para cerrar el evento, nueve aeronaves T-6C de la Fuerza Aérea Mexicana realizaron la maniobra denominada Flor de Lis, con la que formaron en el cielo una figura que enmarcó los colores nacionales.

Finalmente, el general Martínez López informó la conclusión del Desfile Militar del 16 de septiembre.

Sheinbaum cierra con un mensaje de soberanía

Al final de la ceremonia, la presidenta Claudia Sheinbaum centró su discurso en el origen popular de la Independencia y en la defensa de la soberanía nacional.

“México nació de la rebeldía de un pueblo que se negó a aceptar la injusticia como destino”, afirmó.

La mandataria federal destacó la resistencia indígena durante los tres siglos de la Colonia y señaló que la Independencia mexicana surgió como una causa popular.

“La independencia surgió como una causa popular”, sostuvo.

Sheinbaum también reivindicó la figura de Miguel Hidalgo, a quien llamó “el padre de la patria”, y defendió su papel al convocar a la población a levantarse contra el poder.

“La gesta heroica del inicio de la independencia de México fue el despertar del pueblo y el comienzo del despertar de un continente”, expresó.

Aseguró que el 16 de septiembre representa la memoria viva del país y llamó a mantener la soberanía nacional.

“México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”, afirmó.