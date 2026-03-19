Comunidades reclaman apoyos tras inundaciones en Veracruz

Alrededor de 2 mil 400 familias resultaron afectadas en al menos 11 comunidades, entre ellas Las Badeas, El Oxtón, Vega del Paso, Zapata, Puentes Viejas

Habitantes de diversas comunidades ejidales del municipio de El Higo, Veracruz, se manifestaron durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para exigir la entrega de apoyos prometidos tras las inundaciones registradas en octubre de 2025, las cuales dejaron severas afectaciones en el norte de Veracruz.

Los inconformes se concentraron con la intención de ser escuchados por la mandataria federal, señalando que, a más de cuatro meses del desastre, no han recibido los recursos destinados para reponer enseres domésticos, pérdidas agrícolas y daños en viviendas.

"Pues que nos cumplan", dijo Laura Alicia Gómez Hernández, representante de comunidades afectadas, quien aseguró que la mayoría de las familias sufrió pérdidas casi totales.

Señalan falta de alerta y daños generalizados

La dirigente explicó que la inundación ocurrió el 10 de octubre, cuando el desbordamiento de los ríos Moctezuma y Calabozo, aunado a la liberación de agua de la presa Zimapán, tomó por sorpresa a las comunidades.

Resaltó "No hubo aviso de Protección Civil, el agua llegó de golpe y arrasó con todo". Entre las principales pérdidas, mencionó viviendas anegadas, vehículos dañados y afectaciones a cultivos, particularmente cañales.

Más de 2 mil familias afectadas

De acuerdo con los manifestantes, alrededor de 2 mil 400 familias resultaron afectadas en al menos 11 comunidades, entre ellas Las Badeas, El Oxtón, Vega del Paso, Zapata, Puentes Viejas, Cubes de la Vega, Bellavista, Chijolar y El Pueblito.

Aunque señalaron que posteriormente fueron censados por personal de la Secretaría de Bienestar, denunciaron que hasta el momento no han recibido los apoyos económicos anunciados desde noviembre.

"Nos mantuvimos en nuestras comunidades esperando el censo y nunca llegaban; ahora ya fuimos censados, pero no ha llegado el pago".

Apoyos no han sido entregados

En algunos casos, se habló de apoyos superiores a los 100 mil pesos para quienes perdieron prácticamente todo, sin que estos se hayan materializado.

Los afectados señalaron que incluso tuvieron que cooperarse para cubrir gastos de traslado y combustible para acudir a los patios de la empresa constructora de plataformas, donde se hizo presente la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, al encabezar la conmemoración número 88 de la expropiación petrolera.

"Venimos para ser escuchados, somos damnificados y queremos que se nos entregue nuestro apoyo", insistieron.

Persisten inconformidades por respuesta institucional

La protesta se da en un contexto donde el discurso oficial ha destacado la atención a sectores vulnerables; sin embargo, en estas comunidades persiste la inconformidad por la lentitud en la respuesta institucional.

Mientras tanto, los damnificados aseguran que continúan enfrentando las consecuencias económicas y sociales de una de las inundaciones más severas registradas en la región en los últimos años.