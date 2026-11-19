De acuerdo con las autoridades locales, la organización vecinal y la vigilancia constante han permitido contener delitos que antes golpeaban a la población

Con rondines permanentes, proyectos educativos y jornadas de reforestación, los habitantes de San Ángel Zurumucapio sostienen un esquema de defensa comunitaria que ha transformado la vida cotidiana de la localidad, en un contexto donde 50 comunidades indígenas en Michoacán ya ejercen su presupuesto directo.

De acuerdo con las autoridades locales, la organización vecinal y la vigilancia constante han permitido contener delitos que antes golpeaban a la población, al tiempo que se impulsan acciones de cuidado ambiental y fortalecimiento cultural.

Vigilancia las 24 horas para frenar el delito

La seguridad en San Ángel Zurumucapio descansa en el trabajo coordinado entre grupos de voluntarios y el cuerpo de kuarichas, encargados de vigilar el interior de la comunidad y sus puntos de acceso durante el día y la noche.

“Nosotros, como pueblo, tuvimos que tomar las armas... Ahorita podemos decir que San Ángel Zurumucapio es un pueblo tranquilo; estamos en paz. No tenemos incidencia delictiva como teníamos antes: extorsiones, desaparición de personas, robo de vehículos, nada de eso. Desaparecieron completamente a partir de que formamos grupos de voluntarios y, con el cuerpo de kuarichas, realizamos patrullajes todo el día y toda la noche”, señaló Carlos Mendoza Ruiz, comandante kuaricha.

Quienes integran estas labores de vigilancia advierten que el trabajo no está exento de riesgos, pero aseguran que se mantienen atentos ante cualquier eventualidad en los accesos de la localidad.

“El peligro, más que nada. Pero, ya cuando uno ingresa y va desarrollándose, se va dando cuenta. A veces las cosas se ponen medio difíciles, pero estamos al pendiente de ambos filtros", comentó María Guadalupe Martínez, comandante kuaricha.

Educación y raíces culturales para la niñez

Más allá de los recorridos de seguridad, la defensa comunitaria se plantea como un proceso integral que involucra a las nuevas generaciones mediante el fomento a la cultura local y la mejora de la infraestructura escolar.

A través de la música tradicional, niñas y niños se vinculan con sus raíces y cuentan con espacios para desarrollar sus habilidades artísticas, mientras la comunidad trabaja en dignificar los entornos de aprendizaje.

Entre los avances destacados figura la construcción de una nueva escuela para alrededor de 35 niñas y niños de la comunidad de Bicentenario, quienes anteriormente tomaban clases de lunes a viernes en un espacio sin paredes ni piso, equipados únicamente con unas cuantas sillas y un pintarrón.

Cuidado del territorio y presupuesto directo

La protección del entorno natural forma parte de esta misma estrategia cotidiana. Desde el año pasado, las autoridades comunales reportan la siembra de más de 10 mil árboles de pino y fresno en la zona.

“Tenemos el compromiso de estarlos cuidando. También tenemos gente que está diariamente allá, en los predios, cuidando estos árboles que hemos reforestado en conjunto con toda la comunidad”, afirmó José Aníbal Galván, consejero presidente.

Estos esfuerzos se inscriben en el panorama estatal de Michoacán, donde ya son 50 las comunidades de origen indígena que administran y ejercen su presupuesto directo.