¿Complicidad? Asaltan a trailero tras revisión en carretera

El hecho ocurrió sobre la carretera Silao-León, donde el conductor fue interceptado primero por una patrulla y posteriormente por sujetos armados.

Un asalto a un trailero en Guanajuato quedó captado en video y ha generado señalamientos sobre una posible participación de un elemento policial, luego de que las imágenes mostraran que el ataque ocurrió momentos después de una supuesta revisión de rutina.

¿Cómo ocurrió el asalto al trailero en Guanajuato?

De acuerdo con los reportes y el video difundido, el operador del tráiler fue detenido por un agente policial para una aparente revisión. Minutos después de retomar su camino, fue interceptado por delincuentes armados.

Las imágenes muestran cómo los agresores obligan al conductor a detenerse y toman el control del vehículo, en un hecho que se desarrolló en cuestión de minutos.

El asalto ocurrió en un tramo carretero con alta circulación de transporte de carga, lo que ha incrementado la preocupación entre operadores y empresas del sector.

¿Policía o cómplice? 🚨 Un video en #Guanajuato expone una posible colusión en un asalto carretero.



En la ruta Silao-León, un agente detuvo a un trailero para una supuesta "revisión". Metros adelante, el conductor fue víctima de un violento robo. Las imágenes sugieren que la… pic.twitter.com/dlyP0MXcyL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 3, 2026

Investigan posible participación de policía

La secuencia del video ha generado sospechas sobre una posible colusión entre el agente y los delincuentes, ya que el ataque se registró inmediatamente después de la intervención policial.

Autoridades ya iniciaron investigaciones para determinar si existió participación directa o indirecta del elemento de seguridad, mientras la Fiscalía analiza las grabaciones y testimonios relacionados con el caso.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la responsabilidad del policía involucrado.