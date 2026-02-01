Comparte su historia madre de bebés con tanques de oxígeno

Valeria agradeció en este mismo video por los mensajes de apoyo y buenos deseos para ella y sus hijos, que le llegaron vía redes sociales

La madre de unos mellizos quien se volvió viral por salir a la calle con sus hijos usando tanques de oxígeno compartió su historia mediante su cuenta de TikTok.

En el video, la usuaria vale_twinkies en esta red social aclaró que sus pequeños nacieron prematuros, por lo que padecen de displacia broncopulmonar, lo que significa que sus pulmones no lograron desarrollarse como debía ser.

Debido a esto, desde su nacimiento los infantes deben apoyarse en estos tanques de oxígeno para poder respirar con normalidad. Durante varias semanas en el hospital utilizaron máscara y posteriormente casco.

