Comparte Federación, protocolo para activar la alerta de búsqueda

En un esfuerzo por agilizar la respuesta ante las desapariciones que atraviesa el país, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo protocolo para la activación de la Alerta Nacional de Búsqueda.
El lineamiento, que entrará en vigor este jueves, busca unificar los procedimientos de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para garantizar una búsqueda efectiva y el acceso a la justicia.
Un mecanismo de respuesta inmediata
A diferencia de otros protocolos que exigen tiempos de espera, esta nueva normativa establece que la actuación de las autoridades debe ser instantánea tras recibir la noticia o denuncia. Entre los puntos más destacados del documento se encuentran:
Vigencia indefinida: La alerta permanecerá activa hasta que se confirme la localización de la persona; no existe una fecha de caducidad para la búsqueda.
Automatización: La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) remitirá las fichas de manera inmediata a fiscalías y autoridades de todo el país mediante un sistema de correos electrónicos de asignación.
Difusión masiva: Las fichas serán públicas a nivel nacional por todos los medios disponibles, priorizando el interés superior de la niñez en caso de menores de edad.
"La desaparición y no localización de personas exige la actuación inmediata y coordinada de las autoridades", dicta el protocolo publicado en el DOF.