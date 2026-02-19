Comparte Federación, protocolo para activar la alerta de búsqueda

Por: Carlos Nava 18 Febrero 2026, 21:28 Compartir

A diferencia de otros protocolos que exigen tiempos de espera, esta nueva normativa establece que la actuación de las autoridades debe ser instantánea

En un esfuerzo por agilizar la respuesta ante las desapariciones que atraviesa el país, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo protocolo para la activación de la Alerta Nacional de Búsqueda. El lineamiento, que entrará en vigor este jueves, busca unificar los procedimientos de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para garantizar una búsqueda efectiva y el acceso a la justicia. Un mecanismo de respuesta inmediata A diferencia de otros protocolos que exigen tiempos de espera, esta nueva normativa establece que la actuación de las autoridades debe ser instantánea tras recibir la noticia o denuncia. Entre los puntos más destacados del documento se encuentran: Vigencia indefinida: La alerta permanecerá activa hasta que se confirme la localización de la persona; no existe una fecha de caducidad para la búsqueda.

Automatización: La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) remitirá las fichas de manera inmediata a fiscalías y autoridades de todo el país mediante un sistema de correos electrónicos de asignación.

Difusión masiva: Las fichas serán públicas a nivel nacional por todos los medios disponibles, priorizando el interés superior de la niñez en caso de menores de edad. "La desaparición y no localización de personas exige la actuación inmediata y coordinada de las autoridades", dicta el protocolo publicado en el DOF.

Trazabilidad y tecnología

Para asegurar que las autoridades cumplan con su deber, el protocolo exige que cada dependencia receptora emita un acuse de recibo obligatorio, el cual formará parte de un registro de trazabilidad. Además, cada caso deberá contar con un expediente —físico o digital— que incluya una ficha con datos críticos como:

Nombre, edad y género. Fotografía reciente. Señas particulares y condiciones de vulnerabilidad. Folio único de identificación.

La CNB también adelantó que se implementarán herramientas tecnológicas adicionales para optimizar la operación de la alerta, las cuales serán revisadas y evaluadas semestralmente en conjunto con las familias de las víctimas.

El contexto de la crisis

El lanzamiento de este protocolo ocurre en un momento crítico para México. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), el país supera las 133,000 personas desaparecidas desde la década de 1950.

Actualmente, el Estado se encuentra bajo el escrutinio internacional mediante el Artículo 34 de la ONU, un mecanismo reservado para casos donde existen indicios de desaparición forzada generalizada o sistemática, una situación que las autoridades federales han buscado revertir con estas nuevas medidas administrativas.