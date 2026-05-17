Comparece Leonel Godoy ante Fiscalía por caso Carlos Manzo

El exgobernador aseguró que fue citado únicamente en calidad de testigo y negó tener relación con el crimen del ex alcalde de Uruapan.

El actual diputado federal, Leonel Godoy Rangel, compareció ante la Fiscalía estatal como parte de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan.

El político acudió este sábado acompañado de colaboradores y ex funcionarios de su administración, mientras avanzan las indagatorias por el homicidio ocurrido el 02 de noviembre de 2025.

Leonel Godoy acudió en calidad de testigo

A su llegada a la Fiscalía de Michoacán, Leonel Godoy aseguró que fue citado únicamente en calidad de testigo y negó tener relación con el crimen del ex alcalde de Uruapan.

“Solamente me preguntó la Ministerio Público si yo había tenido algunas diferencias con Carlos; le comenté que no, que éramos adversarios políticos”, señaló.

Godoy Rangel afirmó que no tiene nada que ocultar respecto a las investigaciones que realiza la autoridad ministerial sobre el caso.

Acusa uso electoral del caso rumbo a 2027

Durante declaraciones a medios, el ex mandatario michoacano acusó a Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, de utilizar políticamente el caso.

“Yo creo que ellos lo están haciendo por cálculo electoral, les reditúa electoralmente hacerse pasar por víctimas cuando los detenidos han sido gentes de ellos mismos”, precisó.

Godoy señaló que el tema estaría siendo utilizado rumbo al proceso electoral de 2027 por integrantes del llamado Movimiento del Sombrero.

Otros políticos también han sido llamados a declarar

La comparecencia de Leonel Godoy ocurrió un día después de que Ignacio Campos Equihua, ex alcalde morenista de Uruapan, acudiera también a declarar en calidad de testigo.

Godoy, Campos y el senador morenista Raúl Morón Orozco forman parte de uno de los principales grupos políticos al interior de Morena en Michoacán.

De acuerdo con versiones previas, el propio Carlos Manzo Rodríguez responsabilizó en vida a los tres políticos de cualquier situación que pudiera ocurrirle. Hasta el momento, Raúl Morón no ha sido citado por la Fiscalía.

Fiscalía ha detenido a 22 personas por el crimen

La Fiscalía de Michoacán informó que hasta ahora han sido detenidas 22 personas presuntamente relacionadas con el asesinato del alcalde independiente de Uruapan.

Entre los detenidos se encuentra Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado” y/o “El Contador”, identificado como líder regional del CJNG y señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio.