'Como si la fueran a revivir': Lady Tepito sobre feminicidio

Una mujer aseguró que trabajaba en la Fiscalía de la CDMX y amenazó a los familiares de una víctima de feminicidio, la dependencia la desmintió

Por: Patricia Agüero

Junio 09, 2023, 17:30

Una mujer que se identificó como trabajadora dela Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue bautizada en redes sociales como #LadyTepito después de que amenazó a los familiares de una víctima de feminicidio.

Los hechos ocurrieron cuando los familiares de Lesly Martínez Colín, joven que fue asesinada por su exnovio el mes pasado, se manifestaron afuera de las oficinas de la dependencia para solicitar que la carpeta de investigación cambie de de 'desaparecida' a 'feminicidio'.

Sin embargo, después de que los familiares presuntamente le impidieron la entrada a una mujer a las oficinas, esta comenzó a amedrentarlos y amenazarlos con palabras altisonante.

En el video que se hizo viral en redes sociales, la presunta empleada de la Fiscalía le reclama a una mujer porque se le quedó viendo y amenazó con traerle a sus 'rucas de Tepito'.

'Na’más no te me quedes viendo bien ver...porque no sabes qué pe... conmigo ahorita bajo mis rucas de Tepito y al chile ni la ve... van a aguantar', dice la mujer a los familiares.

Por su parte, los familiares lejos de reaccionar con reclamos por la postura de la presunta trabajadora de la Fiscalía, le pidieron que guardara compostura.

'Como si así la fueran a revivir (a Lesly)', le dijo la mujer a los familiares de la víctima de feminicidio causando gran indignación.

La mujer le confirmó a los familiares que ella trabajaba en la Fiscalía de la CDMX, pero no aclaró en qué departamento. Finalmente le llamó a un hombre que llamó Yahir para que pasara por ella.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales y tras la indignación que causó la Fiscalía de la CDMX señaló que la mujer no trabaja en la dependencia.

'Luego de una extensa búsqueda en el sistema de recursos humanos de la institución, NO se encontraron registros de que la persona que aparece en un video difundido en redes sociales durante la protesta realizada este día, forme parte de la plantilla laboral de la Fiscalía CDMX', dice el comunicado.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en identificarla como Daniela quien se desempeño como guardia de seguridad, pero fue despedida por su carácter agresivo.

Luego de una extensa búsqueda en el sistema de recursos humanos de la institución, NO se encontraron registros de que la persona que aparece en un video difundido en redes sociales durante la protesta realizada este día, forme parte de la plantilla laboral de la #FiscaliaCDMX. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 9, 2023