Comité de la ONU pide aclarar cifras de localizados en México

La aclaración ocurrió después de que Albán presentara el informe anual del comité ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro, pidió esclarecer la información sobre las más de 16 mil personas que México reportó como localizadas y conocer si sus familias fueron notificadas. El señalamiento matiza el reconocimiento que expresó a los avances comunicados por el Gobierno mexicano ante Naciones Unidas.

En una aclaración difundida el miércoles 21 de octubre, Albán sostuvo que las localizaciones merecen reconocerse si se confirman, pero consideró necesario saber quiénes son esas personas y si ya regresaron con sus familiares o estos recibieron información sobre su paradero.

También advirtió que, de acuerdo con la referencia que expuso, más de 120 mil personas continúan desaparecidas, por lo que los resultados anunciados no eliminan la necesidad de mantener y reforzar las búsquedas.

Pide verificar los resultados y reconocer el trabajo de las familias

La aclaración ocurrió después de que Albán presentara el informe anual del comité ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, el martes 20 de octubre. Durante esa intervención reconoció los avances que México había comunicado en materia de localización.

Posteriormente, explicó que sus palabras no debían interpretarse como una validación sin reservas de las cifras. Además de solicitar información sobre las personas encontradas, atribuyó los avances a la constancia de las familias y a la activación del procedimiento internacional previsto en el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas.

El cuestionamiento se centra en la verificación de los resultados y en la comunicación con los familiares. Albán no presentó una conclusión que establezca que el balance gubernamental sea falso.

Segob reporta 16 mil localizaciones mediante distintos mecanismos

La Secretaría de Gobernación informó que la Estrategia Nacional de Búsqueda permitió localizar a más de 16 mil personas mediante cruces de información, coordinación con entidades federativas, alertas y labores en territorio.

El balance incluye personas encontradas con vida y fallecidas. En la presentación de resultados, las autoridades precisaron que, dentro de las 3 mil 473 localizaciones atribuidas a la Alerta Nacional, 219 correspondían a personas halladas sin vida.

Ese dato pertenece a un mecanismo específico y no constituye el balance total de fallecimientos entre todas las localizaciones anunciadas. Tampoco resulta adecuado restar automáticamente las 16 mil personas de otras cifras nacionales de desaparición, sin establecer primero sus fechas de corte y criterios de registro.

Revisarán las metodologías del registro nacional

Gobernación anunció el 14 de octubre la integración de un grupo de nueve especialistas nacionales e internacionales para analizar técnicamente las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y formular recomendaciones que fortalezcan la búsqueda.

El Gobierno señaló que la conformación del grupo contó con acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En paralelo, el comité mantiene su petición de que la Asamblea General examine la situación mexicana para impulsar cooperación y asistencia internacional. México ha expresado desacuerdo con la interpretación del organismo sobre el alcance del artículo 34, aunque sostiene su disposición a colaborar.

La discusión mantiene como punto central la necesidad de que cada localización reportada pueda verificarse y se traduzca en información clara para las familias, mientras continúan las búsquedas de quienes permanecen desaparecidos.