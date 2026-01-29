Comienza en Europa la venta de boletos del Tren Maya

La funcionaria resaltó que esta alianza permitirá a viajeros internacionales organizar con mayor anticipación sus recorridos por el sureste mexicano

El Tren Maya, el megaproyecto ferroviario del sureste mexicano, comenzará el 1 de febrero la venta de boletos en Europa, a través de la plataforma de transporte Flix, según anunció este miércoles la Secretaría de Turismo de México.

Hasta ahora, el Tren Maya solo comercializaba billetes en México y, con esta alianza, abrirá por primera vez su venta internacional en el mercado europeo, destacó Turismo en un comunicado.

Canales de venta y fechas

La titular de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que la venta de boletos se realizará a través de los canales digitales y puntos de venta de la plataforma Flix, con viajes disponibles a partir del próximo 1 de febrero.

La funcionaria resaltó que esta alianza permitirá a viajeros internacionales organizar con mayor anticipación sus recorridos por el sureste mexicano.

Impulso a la competitividad turística

Rodríguez Zamora señaló que la colaboración fortalece la competitividad turística del país al integrar herramientas digitales que simplifican la experiencia de viaje y acercan los destinos del Mundo Maya a un mayor número de visitantes internacionales.

“La incorporación del Tren Maya a Flix confirma que este proyecto continúa consolidándose en el mercado europeo”, sostuvo.

Por su parte, el director general del Tren Maya, Óscar David Lozano, indicó que la alianza también busca redistribuir el flujo turístico hacia comunidades locales y fortalecer el turismo comunitario.

La colaboración con Flix fue anunciada en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se realiza en Madrid, España, donde México participa como país invitado.

Operación y cifras de pasajeros

Actualmente, el Tren Maya opera 20 servicios ferroviarios comerciales diarios y ha transportado 2.15 millones de pasajeros desde el inicio de operaciones, con un récord de 9,844 viajeros en un solo día durante el periodo vacacional de invierno.

Estrategia de conectividad turística

La Secretaría de Turismo señaló que el acuerdo se complementa con la oferta del Grupo Mundo Maya, que integra hoteles, parques y museos, así como con la red global de Flix, presente en 44 países y más de 6,800 destinos, como parte de una estrategia de conectividad y desarrollo turístico regional.

El Tren Maya cumplió dos años de operación en diciembre pasado, en medio de señalamientos por una inversión superior a la prevista y un desempeño financiero que, hasta ahora, depende de apoyos públicos, mientras persisten debates por sus impactos ambientales y de seguridad operativa.

Alcance del recorrido ferroviario

El proyecto, impulsado por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), recorre 1,554 kilómetros a lo largo de cinco estados del sureste mexicano: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con 20 estaciones y 14 paraderos.

Con información de EFE.....