Comete crimen y envía por error video a su madre quien lo entrega

Al ver el perturbador video, la mujer denunció a su hijo ante las autoridades y les explicó lo ocurrido. Minutos después el sospechoso fue detenido

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una madre tomó una difícil decisión al entregar a su hijo a las autoridades después de que observó un video en donde presumió haber matado a un hombre.

Los hechos se registraron en la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México, hasta donde llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y detuvieron a un joven de 18 años de edad identificado como Ulises Enrique 'N'.

Según el relato de la madre identificada solo como Raquel, su hijo le habría enviado por el error un video por WhatsApp en donde se ve cómo mata a un hombre y lo presume.

"Pues aquí andamos, carnal, descuartizando a aquellos villos que se sienten aquellos, carnal. 18 años y hemos demostrado actitud y depresión carnal, no, ¿ves? Que no hablen de más, carnal, no, es lo único que les pido, papito, carnal, chido, bello", se escucha decir al presunto asesino.

Al ver el perturbador video, la mujer denunció a su hijo ante las autoridades y les explicó lo ocurrido. Inmediatamente se desplegó un operativo en el lugar para confirmar los hechos.

Tras la investigación, personal de la fiscalía capitalina localizó el cuerpo de un hombre degollado en el deportivo San Agustín Ohtenco, el mismo que hasta el momento no ha sido identificado.

También lograron minutos después la detención del sospechoso apodado 'El Mogli'.

Según información de las autoridades, el ahora detenido pretendía enviar el video a un amigo para presumir el crimen; sin embargo, en un descuido abrió el chat equivocado y terminó compartiendo el material sensible con su madre.

El sospechoso se encuentra bajo custodia de las autoridades, quienes determinarán su situación jurídica.

¿Cuántos años podría pasar en prisión?

En la Ciudad de México, el delito de homicidio está sancionado con 15 a 40 años de prisión, conforme al Código Penal de la CDMX.

La pena puede aumentar si se acreditan agravantes como premeditación, alevosía o ensañamiento. Será la autoridad judicial quien determine la situación jurídica del detenido.