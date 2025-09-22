Combate buzo de aguas negras el colapso de drenaje en CDMX

Ante los colapsos de varios sistemas de drenaje de la Ciudad de México causados por las intensas lluvias registradas en el verano, Julio César Cu trabaja para dar solución a este problema.
Este hombre cuenta con 42 años de experiencia, cuya labor se basa en el tacto y comunicación con la superficie.
“Cuando entro, a los diez centímetros, pierdo totalmente la visibilidad y trabajo totalmente a ciegas. Como ya conocemos cómo es el funcionamiento de las plantas, de las bombas y los lugares donde están las descargas y las llegadas, todo lo voy haciendo a tientas” señaló el especialista.
Cu y su equipo, conformado por Agustín y Jesús, trabajan en conjunto para solucionar los problemas causados en la infraestructura por la basura.
“Corremos el riesgo de que abajo por la cantidad de clavos, vidrios y maderas que hay puedan rasgar nuestro traje o nos pueden golpear”, mencionó.
Con una disponibilidad de 24 horas los 365 días del año, trabajan desde su oficina a la espera de una llamada para atender una emergencia.
El buzo se coloca un traje hermético de una sola pieza, excluyendo las manos, debido a que utiliza unos guantes para obtener una mayor sensibilidad.
Después desde una grúa o una escalera comienza a descender hacia en agua contaminada en la que la basura y la suciedad no permiten ningún tipo de visibilidad.
Pese a su “pasión por el trabajo” y la satisfacción personal de saber que su labor beneficia directamente a la ciudad, Cu señala que hay un peligro cada vez que se sumerge por los desechos domiciliarios, industriales y hospitalarios.
A sus 64 años y sin un relevo que tome el testigo del vital trabajo, le gustaría que hubiera más personas dedicadas a este trabajo, aunque reconoce que es desagradable y requiere pasión.
“Mi mensaje es recurrente (…) no tires la basura al drenaje. Porque a final de cuentas yo sigo trabajando, haciendo lo más posible, pero nos gana la cantidad de basura que se tira a la calle”, dice.
Por ello, reiteró que esta situación no solo complica su trabajo, sino que también perjudica a la comunidad.