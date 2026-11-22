El Comando Norte de Estados Unidos reconoció a la Secretaría de la Defensa Nacional por la captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, y confirmó que organismos estadounidenses apoyaron las tareas de identificación de objetivos que permitieron concretar la operación del 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

El pronunciamiento, difundido este sábado, también destacó la detención de otros dos presuntos integrantes de la organización y recordó que Meza Flores figuraba entre los diez fugitivos más buscados del FBI.

“@JIATFCC, en coordinación con otros socios interinstitucionales de Estados Unidos, apoyó la labor de identificación de objetivos que condujo a esta captura. La cooperación bilateral da resultados contra las organizaciones criminales transnacionales”, señaló el mando militar estadounidense.

Congratulations to our partners at @Defensamx on the Nov. 20 capture of Fausto Isidro N, an @FBI Ten Most Wanted fugitive, and two associates in Sinaloa. @JIATFCC, in coordination with other U.S. interagency partners, supported the targeting effort that led to this capture. Bilateral cooperation delivers results against transnational criminal organizations. #USNORTHCOM #JIATFCC @DeptofWar @PatrickWeaverPA @DOWResponse @PressSecDOW @USAmbMex — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) November 21, 2026

Defensa atribuye la captura a fuerzas especiales mexicanas

La dependencia mexicana informó que el operativo derivó de la coordinación entre organismos de inteligencia de ambos países. La intervención fue ejecutada por fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, con participación de militares comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Junto con Fausto Isidro “N” fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como presunto segundo al mando, y José “N”, identificado como probable operador financiero del grupo.

Según Defensa, los elementos establecieron un dispositivo para impedir la huida de los objetivos y la llegada de refuerzos. Durante la intervención fueron agredidos con disparos y explosivos. Una vez concretadas las detenciones, los tres hombres fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

El reconocimiento del Comando Norte precisa un apoyo estadounidense en las tareas previas de identificación, mientras que el comunicado mexicano atribuye la ejecución de las capturas a sus propias fuerzas.

Embajada y DEA destacan cooperación contra el crimen organizado

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, también reconoció el desempeño de las corporaciones mexicanas y sostuvo que el intercambio de información estratégica contribuyó al resultado. El diplomático destacó que estas operaciones requieren cooperación constante y confianza entre instituciones.

Por su parte, el director de la DEA, Terry Cole, calificó la detención como una victoria significativa contra la organización Meza-Flores, vinculada con los Beltrán Leyva. La agencia atribuye a esa estructura el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, incluido fentanilo.

La Secretaría de Defensa señaló que Fausto Isidro “N” cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga. Al corte de la información disponible, no se había confirmado la ejecución de esa extradición.