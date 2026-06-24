Comando armado hiere a dos policías en San Luis Potosí

Dos agentes de la Guardia Civil Estatal resultaron gravemente heridos tras un ataque armado en una gasolinera de San Ciro de Acosta

Dos elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí resultaron gravemente heridos luego de ser atacados por un grupo de civiles armados mientras realizaban labores de patrullaje en el municipio de San Ciro de Acosta.

La agresión ocurrió la tarde del lunes en una estación de servicio ubicada en las inmediaciones del entronque vial de esa localidad, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado.

Ataque ocurrió mientras cargaban combustible

De acuerdo con las primeras investigaciones y un video captado por las cámaras de seguridad de la gasolinera, los agentes se encontraban abasteciendo de combustible su patrulla cuando fueron sorprendidos por un comando armado.

En las imágenes se observa que los policías permanecían junto a la unidad oficial cuando, aprovechando la llegada de un camión al establecimiento, al menos seis hombres armados descendieron de varios vehículos y comenzaron a disparar sin previo aviso.

El ataque, que se prolongó por aproximadamente 15 segundos, fue perpetrado con armas de grueso calibre, tiempo en el que los agresores realizaron decenas de disparos antes de escapar.

Despliegan operativo para localizar a los responsables

Tras la agresión, los atacantes huyeron del lugar a bordo de un automóvil compacto color gris y una camioneta tipo pickup negra de modelo reciente.

Elementos de rescate brindaron los primeros auxilios a los dos policías lesionados y posteriormente los trasladaron a un hospital, donde permanecen bajo atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su evolución clínica.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que, tras el atentado, se desplegó un operativo conjunto con la participación de corporaciones federales, estatales y municipales para reforzar la vigilancia en la Zona Media del estado y dar con el paradero de los responsables.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los integrantes del grupo armado que participó en la agresión.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni se ha revelado información oficial sobre la identidad de los atacantes, mientras continúan las labores de búsqueda y patrullaje en la región.