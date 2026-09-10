Colosio defiende origen sonorense ante críticas de Morena

Los dichos de Colosio ocurren en medio del creciente enfrentamiento político con Morena y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, respondió a los cuestionamientos de la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, sobre sus aspiraciones a la gubernatura de Sonora y rechazó que su origen sea un impedimento.

“Yo he sido sonorense toda mi vida”, afirmó al señalar que en sus registros académicos y procesos electorales ha acreditado como lugar de origen Magdalena de Kino.

Colosio defiende su vínculo con Sonora

Colosio Riojas sostuvo que su acta de nacimiento, registrada en Sonora desde 1985, acredita su vínculo con la entidad y aseguró que incluso puede mostrar la invitación de su bautismo, realizado en Magdalena de Kino. Añadió que el artículo noveno de la Constitución de Sonora reconoce también como sonorenses a quienes son hijos de padres originarios de ese estado.

Ante los señalamientos de Morena, el legislador acusó que sus adversarios buscan descalificarlo desde el poder debido a que están “asediados por sus propios malos resultados”. Consideró que los ataques responden al nerviosismo que existe dentro del partido gobernante ante sus aspiraciones y sostuvo que, en lugar de destinar recursos para cuestionarlo, deberían utilizarlos para combatir la inseguridad y atender las denuncias ciudadanas.

Crece confrontación política rumbo a 2027

Los dichos de Colosio ocurren en medio del creciente enfrentamiento político con Morena y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

El conflicto se intensificó después de que el senador cuestionó al gobierno de Claudia Sheinbaum durante la sesión general del Congreso del pasado primero de septiembre, en un contexto de cara a la sucesión estatal de 2027.