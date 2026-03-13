Colocan lonas contra diputados de Oaxaca por reforma electoral

Al menos ocho puentes peatonales y diversos puntos estratégicos de la capital oaxaqueña presentaban estas lonas, incluyendo zonas de alta circulación

En distintos puntos de la ciudad de Oaxaca de Juárez aparecieron lonas con fotografías y nombres de diputados federales originarios del estado que votaron en contra o se abstuvieron en la reforma electoral discutida recientemente en la Cámara de Diputados.

Las mantas fueron colocadas principalmente en puentes peatonales y vialidades de alto flujo vehicular, donde pudieron ser observadas por automovilistas y peatones durante la mañana.

Lonas exhiben a legisladores con mensajes de crítica

En las lonas se muestran fotografías de los legisladores acompañadas de mensajes en los que se les acusa de haber votado contra la reforma electoral.

Entre las frases que podían leerse en las mantas se encuentran expresiones como “traidores a la patria” y “votaron contra la reforma electoral, votaron contra el pueblo”. En algunos casos, las imágenes de los diputados aparecen con una franja roja cubriendo los ojos.

Diputados señalados en las mantas

Entre los legisladores cuyos nombres e imágenes aparecen en las lonas se encuentran integrantes del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Los diputados señalados son:

Alejandro Avilés Álvarez (PVEM)

Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM)

Margarita García García (PT)

Maribel Martínez Ruiz (PT)

Aracely Cruz Jiménez (PT)

Alejandro López Sánchez (PT)

De acuerdo con el registro de votación en la Cámara de Diputados, algunos de ellos votaron en contra de la reforma electoral, mientras que uno de los legisladores se abstuvo durante la votación.

Reforma electoral no alcanzó mayoría calificada

La colocación de las mantas ocurrió después de que la reforma electoral impulsada por el gobierno federal no alcanzara la mayoría calificada necesaria en la Cámara de Diputados.

La iniciativa obtuvo 259 votos a favor, cuando se requerían 334 votos para lograr una modificación constitucional.

El voto en contra o la abstención de algunos legisladores aliados del oficialismo fue señalado como uno de los factores que impidió la aprobación de la reforma.

Diputada denuncia posible intimidación

Tras la aparición de las lonas, la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Partido del Trabajo, consideró que estas acciones podrían representar un intento de intimidación política contra quienes decidieron votar en contra de la iniciativa.

La legisladora pidió que se investigue quién está detrás de la colocación de las mantas, ya que hasta el momento no se ha confirmado la autoría de estos mensajes.

El caso generó debate en el ámbito político debido a la exhibición pública de legisladores por el sentido de su voto y a las diferencias que surgieron dentro del bloque de partidos aliados del gobierno durante la discusión de la reforma electoral.