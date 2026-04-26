Colectivos marchan en CDMX contra aborto y eutanasia

Durante el evento, la directora de Pasos por la Vida, Luisa Jimena Argueta, destacó que esta edición representa 15 años de constancia y participación social

La denominada “Marcha por la Vida” celebró este sábado su décimo quinta edición en la Ciudad de México, donde más de 2,000 personas participaron en una caminata que partió del Monumento a la Revolución y concluyó en el Congreso capitalino, con un llamado a proteger la vida desde la concepción y fortalecer el apoyo a mujeres embarazadas.

La movilización, convocada por la organización Pasos por la Vida bajo el lema “La vida es victoria”, reunió a asistentes provenientes de al menos 20 ciudades del país, quienes recorrieron el centro de la capital portando banderas azules y blancas, así como mensajes en favor de la vida.

Consignas y exigencias durante la movilización

A lo largo del recorrido, los manifestantes exhibieron mantas con frases como “Si quieres la paz, defiende la vida”, “El aborto es una herida abierta” y “Somos la voz de los no nacidos”, en una jornada marcada por posicionamientos en contra del aborto y la eutanasia.

La marcha se realizó a 19 años de la despenalización del aborto en la capital, y tuvo entre sus principales demandas el respeto a la vida y la implementación de políticas públicas enfocadas en el acompañamiento integral a mujeres en situación vulnerable.

Durante el evento, la directora de Pasos por la Vida, Luisa Jimena Argueta, destacó que esta edición representa 15 años de constancia y participación social, al tiempo que llamó a no permanecer indiferentes ante problemáticas que, dijo, afectan a la sociedad.

Vinculan defensa de la vida con contexto de violencia

En su mensaje, Argueta relacionó la defensa de la vida con el contexto de violencia que enfrenta el país, señalando que México registra más de 30,000 homicidios anuales, además de comunidades afectadas por el miedo y la inseguridad.

“Cuando una sociedad se acostumbra a la violencia, deja de reaccionar”, expresó, al advertir que este fenómeno también se refleja en la forma en que se percibe el valor de la vida humana.

Asimismo, indicó que entre 2007 y 2025 se han contabilizado más de 320,000 abortos en distintas entidades del país, cifra que, desde su perspectiva, refleja la falta de apoyo a mujeres embarazadas.

Pliego petitorio y llamado a autoridades

Como parte de la jornada, los organizadores entregaron un pliego petitorio en el que solicitaron políticas públicas orientadas a la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, así como mayor presupuesto para programas de maternidad, adopción, salud mental y cuidados paliativos.

El documento también incluyó la exigencia de transparencia en cifras de aborto, violencia y desapariciones, además del respeto a la objeción de conciencia del personal médico y el rechazo a la eutanasia.

Durante el acto, también participó la diputada local de Querétaro, Juliana Hernández, quien respaldó las demandas y llamó a impulsar acciones legislativas en defensa de la vida.

La movilización contó además con el respaldo previo del Episcopado Mexicano, que invitó a la ciudadanía a sumarse y destacó la importancia de proteger a los sectores más vulnerables como una señal del desarrollo social.

De cara al próximo año, cuando se cumplirán dos décadas de la despenalización del aborto en la capital, los organizadores hicieron un llamado a actores políticos a definir su postura sobre este tema, en un contexto que también coincidirá con procesos electorales intermedios.