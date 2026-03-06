Colectivos localizan nuevos restos y prendas en Rancho Izaguirre

Los buscadores exigieron que las autoridades estatales y federales mantengan las investigaciones y que el caso no quede en el olvido

Restos humanos y prendas continúan apareciendo en los alrededores del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, a un año de que colectivos de búsqueda denunciaran el hallazgo de cientos de indicios relacionados con personas desaparecidas.

Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informaron que recientemente localizaron fragmentos de huesos y vestimenta en zonas cercanas al predio, el cual fue identificado por autoridades federales como un centro de reclutamiento y adiestramiento del crimen organizado.

Encuentran fragmentos óseos y ropa cerca del rancho

De acuerdo con el colectivo, los hallazgos se registraron hace aproximadamente dos semanas, cuando regresaron a la zona para continuar con labores de búsqueda en áreas exteriores del rancho.

Raúl Servín, integrante del grupo, explicó que el trabajo se realizó en la parte trasera y en los alrededores del predio.

“Regresamos hace 15 días. Por el lugar donde entramos no había resguardo, estuvimos trabajando por los lados de afuera del Rancho Izaguirre, así como la parte trasera, logrando encontrar unos pedazos de huesos y vestimentas”.

El buscador señaló que el hallazgo fue reportado al personal del Ministerio Público que acompañaba las labores de búsqueda.

“Dijeron que sí, que eran de humano”.

El rancho fue identificado como centro de entrenamiento criminal

El Rancho Izaguirre se hizo público el 8 de marzo de 2025, cuando el colectivo denunció el hallazgo de aproximadamente 1,800 indicios, entre pares de zapatos, prendas de vestir y artículos personales.

Los objetos fueron localizados en un predio del municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, lo que llevó a los buscadores a denunciar la posible existencia de un lugar utilizado por grupos del narcotráfico para reclutar o retener personas.

Tras investigaciones posteriores, el Gobierno federal confirmó que el lugar funcionaba como un centro de reclutamiento y adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación, organización criminal con presencia en diversas regiones del país.

El sitio ya había sido asegurado meses antes por autoridades, aunque posteriormente los colectivos volvieron para continuar con búsquedas en los alrededores.

Colectivos exigen no olvidar el caso

Este jueves, integrantes del colectivo visitaron nuevamente el predio acompañados por autoridades estatales y difundieron videos relacionados con casos de personas desaparecidas.

Los buscadores exigieron que las autoridades estatales y federales mantengan las investigaciones y que el caso no quede en el olvido, ante la posibilidad de que en la zona existan más indicios relacionados con víctimas.

CNDH señala fallas en el procesamiento de evidencias

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 11/2026, en la que documentó omisiones en el manejo de evidencias por parte de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Según el organismo, algunos objetos y restos encontrados en el predio no fueron asegurados, clasificados ni registrados adecuadamente, lo que vulneró los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.

La CNDH también señaló que durante una visita masiva realizada en marzo de 2025 al lugar, en la que participaron medios de comunicación y colectivos, se perdió el control de la zona y pudo haberse alterado evidencia.

Actualmente, el Rancho Izaguirre permanece bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México existen 131,840 personas desaparecidas, mientras que Jalisco concentra la cifra más alta del país con 16,079 casos.