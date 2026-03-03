Colapso de gradas para fotografía deja 18 lesionados en Veracruz

Tras la caída, varios jóvenes quedaron con golpes y contusiones, lo que generó la inmediata solicitud de apoyo a los servicios de emergencia.

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana resultó lesionado luego de que colapsaran las gradas donde se encontraban para la fotografía oficial de generación. El incidente ocurrió mientras más de 400 alumnos de la generación 2022-2026 participaban en la actividad organizada en un espacio de estacionamiento cercano a su facultad, lo que provocó una movilización de cuerpos de emergencia en la zona universitaria.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades universitarias, al menos 18 estudiantes resultaron con lesiones tras la caída de la estructura. El rector Martín Aguilar Sánchez informó que, hasta el momento, ninguno de los casos reportados es de gravedad.

"Hay 18 estudiantes lesionados, hasta ahorita lo que me han informado es que no de gravedad. Hay 16 estudiantes que están en la Policlínica y vamos a dar seguimiento a ellos".

Padres advirtieron que la estructura presentaba fallas

Algunos padres de familia que presenciaban la actividad indicaron que las tablas de las gradas ya mostraban señales de inestabilidad antes del accidente. De acuerdo con su testimonio, la estructura se movía y parecía pandeada desde el inicio del evento.

Según relataron, no pasó mucho tiempo después de notar esas condiciones cuando la infraestructura terminó por colapsar, provocando que los estudiantes que se encontraban acomodados para la fotografía cayeran junto con las tablas y soportes.

Tras la caída, varios jóvenes quedaron con golpes y contusiones, lo que generó la inmediata solicitud de apoyo a los servicios de emergencia.

Servicios de emergencia atienden a estudiantes lesionados

El incidente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona universitaria. Paramédicos y personal de rescate acudieron al lugar para brindar atención médica a los estudiantes afectados.

De acuerdo con el reporte preliminar, 16 de los estudiantes lesionados fueron trasladados a la Policlínica para recibir valoración médica y seguimiento. Otros jóvenes fueron atendidos en el sitio por golpes menores.

Las autoridades universitarias informaron que se mantendrá vigilancia médica sobre los estudiantes para monitorear su evolución y descartar complicaciones posteriores.