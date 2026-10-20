Colapso de barda por temporal cobra cuatro vidas en Veracruz

Cuatro mujeres de una misma familia fallecieron cuando un alud de tierra derribó una barda sobre su vivienda, en el municipio de Coatzacoalcos

Las intensas lluvias provocadas por el sistema frontal número 2 que afectó al estado de Veracruz durante las últimas horas dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas en la región sur de la entidad, además de inundaciones, evacuaciones preventivas y afectaciones en decenas de municipios.

De acuerdo con reportes de autoridades estatales, la tragedia ocurrió durante la madrugada de este lunes en la comunidad de Villa Allende, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, donde una barda de concreto colapsó sobre una vivienda a consecuencia de las fuertes lluvias y los vientos asociados al fenómeno meteorológico. El accidente provocó la muerte de cuatro mujeres, entre ellas dos menores de edad.

Según los primeros informes, las víctimas eran una mujer de la tercera edad, su hija y dos niñas que se encontraban al interior del inmueble cuando ocurrió el derrumbe. Un joven de 18 años logró sobrevivir y pedir ayuda a los cuerpos de emergencia.

Las precipitaciones también obligaron a las autoridades a implementar operativos de evacuación preventiva en municipios como Agua Dulce, Nanchital, Las Choapas, Moloacán e Ixhuatlán del Sureste, debido al incremento en los niveles de ríos y arroyos.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que varios refugios temporales fueron habilitados para atender a las familias en riesgo, mientras personal de Protección Civil, fuerzas de seguridad, elementos de la Defensa Nacional y la Marina participan en labores de vigilancia, rescate y atención a la población afectada.

El impacto de las lluvias se extiende a diversas regiones del estado. Reportes recientes señalan que al menos 32 municipios han registrado afectaciones, incluyendo inundaciones en viviendas, interrupciones eléctricas, derrumbes y comunidades incomunicadas por el desbordamiento de ríos y arroyos.

Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene labores de evaluación de daños y monitoreo permanente ante el riesgo de nuevas precipitaciones, mientras el Servicio Meteorológico Nacional ha advertido sobre lluvias intensas en el sur de Veracruz y fuertes rachas de viento asociadas al evento de Norte.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse atenta a los avisos oficiales y evacuar zonas de riesgo en caso de ser necesario.