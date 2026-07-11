Cofepris detecta cinco playas con altos niveles de bacterias

De las 289 playas incluidas en la evaluación, 284 cumplieron con los parámetros sanitarios, equivalentes al 98.3 por ciento del total.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) identificó cinco playas mexicanas no aptas para uso recreativo durante el periodo vacacional de verano de 2026, luego de detectar concentraciones de bacterias superiores a los límites establecidos para proteger la salud de los visitantes.

Los resultados forman parte del monitoreo prevacacional de la calidad del agua de mar, en el que fueron analizadas 2 mil 279 muestras obtenidas en 393 puntos de vigilancia distribuidos en 76 destinos turísticos de los 17 estados costeros del país.

De las 289 playas incluidas en la evaluación, 284 cumplieron con los parámetros sanitarios, equivalentes al 98.3 por ciento del total. Las cinco restantes rebasaron el límite permitido de enterococos, microorganismos utilizados como indicadores de contaminación fecal en el agua.

Estas son las cinco playas clasificadas como no aptas

Las playas que presentaron concentraciones bacterianas superiores a los niveles permitidos son Playa de Tijuana, en Baja California; Playa del Cuale, en Puerto Vallarta, Jalisco; y Playa Principal, en Puerto Escondido, Oaxaca.

La lista también incluye a Playa José Martí y Playa Tumbao, ambas ubicadas en Veracruz.

Cofepris considera apta una playa cuando registra un nivel igual o menor a 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua. Cuando las concentraciones superan ese parámetro, aumenta la posibilidad de que los bañistas entren en contacto con microorganismos que pueden afectar su salud.

¿Qué riesgos representa la presencia de enterococos?

Los enterococos se utilizan como un indicador de contaminación relacionada con aguas residuales o materia fecal. Su presencia elevada puede estar asociada con infecciones gastrointestinales, irritaciones en la piel y afectaciones en ojos y oídos.

El riesgo puede ser mayor para niñas, niños, adultos mayores y personas con heridas abiertas o con sistemas inmunológicos debilitados, por lo que se recomienda evitar ingresar al mar mientras las autoridades mantienen la clasificación sanitaria desfavorable.

La calidad del agua puede variar por factores como las lluvias, el arrastre de residuos a través de drenajes pluviales, las descargas de aguas residuales, las corrientes marinas y el incremento de visitantes durante los periodos vacacionales.

Autoridades iniciarán acciones de saneamiento

Las autoridades sanitarias de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz deberán realizar acciones de saneamiento, identificar posibles fuentes de contaminación y efectuar nuevos muestreos para determinar si las playas recuperan condiciones adecuadas para actividades recreativas.

Mientras se desarrollan estos trabajos, la recomendación es evitar nadar, practicar deportes acuáticos o realizar cualquier actividad que implique contacto directo con el agua en los cinco puntos señalados.

Cofepris también pidió a turistas, comerciantes y prestadores de servicios colaborar en el cuidado de las costas, evitar arrojar basura y reportar posibles descargas contaminantes que puedan afectar la calidad del agua.

A pesar de los cinco resultados desfavorables, el monitoreo muestra que la gran mayoría de las playas mexicanas mantiene condiciones sanitarias adecuadas para recibir visitantes durante las vacaciones de verano.

La vigilancia forma parte del programa nacional de control de agua de mar para uso recreativo, mediante el cual se realizan evaluaciones antes de los principales periodos vacacionales para informar a la población y prevenir riesgos sanitarios.

Las autoridades recomendaron consultar los avisos oficiales antes de acudir a un destino de playa, debido a que los resultados pueden cambiar conforme se realizan acciones correctivas y nuevos análisis del agua.