Cofepris alerta por lotes de insulina falsificada

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria debido a la falsificación y comercialización de la insulina Humalog (Insulina lispro / Insulina lispro protamina), un medicamento vital para las personas con diabetes. La situación resalta los graves riesgos de adquirir productos farmacéuticos en el mercado ilegal.

La alerta surge tras un análisis de la información proporcionada por la empresa importadora, Eli Lilly y Compañía de México. La Cofepris detalla que el producto falsificado se presenta en una caja que contiene un frasco de 10 mililitros (mL).

La insulina permite que el azúcar de la sangre entre a las células para ser usado como energía. Para una persona con diabetes, el uso de un producto falsificado representa un grave peligro.

De acuerdo con la Cofepris, un medicamento de este tipo no puede garantizar la estabilidad, calidad y seguridad necesarias para el tratamiento de los pacientes.

Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población para que adquiera medicamentos únicamente en establecimientos formales y autorizados.

Se pide a los pacientes y a los profesionales de la salud que, en caso de identificar el producto falsificado, no lo utilicen y notifiquen a la Cofepris para que se tomen las medidas correspondientes.

Los lotes con producto falsificado son:

D709739A (caduca el 15 FEB 27)

D711733A (caduca el 01 MAR 27)

D723069C (caduca el 14 MAR 27)

D669594A (caduca el 23 OCT 26)

D709740E (caduca el 20 FEB 27)

D711757C (caduca el 28 MAR 27)

D483156A (caduca el 13 ABR 25)

D513762C (caduca el 31 MAY 25)