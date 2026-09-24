Cofepris advierte por estimulador de colágeno irregular

La autoridad sanitaria detectó la comercialización irregular de este tratamiento inyectable a través de redes sociales y plataformas digitales

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria urgente tras detectar la comercialización ilegal de una presentación apócrifa de Sculptra, un insumo utilizado en procedimientos de medicina estética.

La advertencia se enfoca en la presentación de Sculptra 150 mg/5 mL, la cual ha sido distribuida mediante plataformas digitales y redes sociales sin contar con las garantías de autenticidad, procedencia y seguridad requeridas por la ley.

La investigación inició luego de que la empresa Galderma México notificara a la autoridad sanitaria sobre la circulación de este producto con el número de lote A00203 y fecha de caducidad fijada en diciembre de 2027, los cuales no son reconocidos dentro de sus registros de producción oficial.

Aunado a la falsificación de los datos de fabricación, el empaque del producto ostenta etiquetado en un idioma distinto al español y carece de registro sanitario.

Al tratarse de un insumo de aplicación inyectable, Cofepris advirtió que la falta de control en su origen y almacenamiento representa un riesgo directo para la salud de los pacientes.

Identificación del producto irregular

La autoridad sanitaria solicitó extremar precauciones e inspeccionar los inventarios para identificar la presentación que reúne las siguientes características no autorizadas:

Producto: Sculptra 150 mg/5 mL.

Lote: A00203.

Caducidad: Diciembre de 2027.

Etiquetado: Idioma diferente al español.

Registro sanitario: Ausente.

¿Para qué sirve Sculptra?

Sculptra es un tratamiento inyectable de medicina estética compuesto por ácido poli-L-láctico (PLLA). A diferencia de los rellenos dérmicos tradicionales de ácido hialurónico que aportan volumen de forma inmediata, Sculptra actúa como un bioestimulador de colágeno.

Su función principal es estimular a las células de la piel para que generen de forma gradual su propio colágeno. Se utiliza principalmente para: