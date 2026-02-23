Código Rojo activado en Jalisco: en qué consiste y qué es

La crisis se intensificó tras la confirmación de la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del CJNG

El Código Rojo en Jalisco fue activado como medida de máxima alerta tras los hechos de inseguridad registrados en distintos puntos del estado. Este protocolo implica la coordinación inmediata de autoridades federales, estatales y municipales para atender situaciones de alto riesgo y restablecer el orden.

La medida fue determinada por el gobernador Pablo Lemus ante el operativo desplegado en la región y con el objetivo de inhibir la actuación criminal tras los bloqueos y disturbios.

¿Qué implica el Código Rojo en materia de seguridad?

El Código Rojo representa el nivel más alto de respuesta institucional. Su activación permite movilizar corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la integridad de la población y contener actos vandálicos.

Entre las acciones que puede incluir se encuentran despliegues operativos, suspensión temporal de servicios, cierres preventivos y recomendaciones de resguardo domiciliario.

“Continuamos en Código Rojo, reiteramos la recomendación de evitar salir de sus hogares, los enfrentamientos están sucediendo en varias entidades federativas; en unos momentos la Federación dará información oficial sobre los acontecimientos”.

Bloqueos y suspensión de transporte en Puerto Vallarta y Tapalpa

La mañana del domingo 22 de febrero se registraron bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de Jalisco, así como quema de vehículos y vandalización de negocios, principalmente en Puerto Vallarta y Tapalpa.

De manera temporal también se suspendió el servicio de transporte en algunas zonas y se hizo un llamado a la población a permanecer en sus casas por motivos de seguridad.

El gobernador informó que el día 23 de febrero las oficinas del gobierno de Jalisco trabajarán con normalidad.

"Debemos atender a la ciudadanía en todas sus necesidades, más en momentos tan difíciles; nuestra prioridad es siempre estar cercana a la gente", señaló el mandatario.

Desde el primer minuto del operativo implementado este domingo por las autoridades federales en Tapalpa, hemos mantenido una coordinación y colaboración constante con los tres órdenes de Gobierno.



Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares… pic.twitter.com/Fopv6ZjKz3 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 23, 2026

Operativo tras la muerte de ‘El Mencho’

La crisis se intensificó tras la confirmación de la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en el estado.

Ante el contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la labor del Ejército y aseguró que existe coordinación con los estados para atender las afectaciones derivadas de los hechos recientes.

El Código Rojo permanece activo mientras continúan los operativos de seguridad y las autoridades mantienen vigilancia en diversas regiones para contener los disturbios y garantizar la protección de la población.